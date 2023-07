PRIME DAY a pranzo: le OCCASIONI IMPERDIBILI su Amazon aggiornate in tempo reale

Amazon, il gigante del commercio elettronico, è noto per la sua vasta selezione di prodotti e per offrire agli acquirenti prezzi competitivi. Ma con i Prime Day si sta superando e tra le tante offerte che il sito propone oggi, è difficile stare dietro alle proposte e trovare promozioni e sconti su una così vasta varietà di articoli. Ma non preoccupatevi, vi aiutiamo noi: vi proponiamo la lista dei top affari del momento su Amazon, con prezzi aggiornati a ora.

Prime Day, guarda le offerte all’ora di pranzo

Se sei alla ricerca di affari vantaggiosi, è il momento di affrettarti e approfittare delle migliori offerte disponibili su Amazon. Eccole:

Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ , Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K a €328,99 (risparmi il 40%);

, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K (risparmi il 40%); Nespresso Essenza Mini EN85.B , Macchina da Caffè di De’Longhi, Sistema Capsule Nespresso, Serbatoio acqua 0.6L, Nero a €74,99 (risparmi il 31%);

, Macchina da Caffè di De’Longhi, Sistema Capsule Nespresso, Serbatoio acqua 0.6L, Nero (risparmi il 31%); WOLFANG Action Cam GA100 4K 30FPS, 20MP WiFi PC Camera, Fotocamera per Casco, Subacquea 40M Impermeabile Videocamera, EIS, Telecomando2.4G, Mic Esterno,2x1050mAh Batterie e Accessori di Montaggio a €69,99 (risparmi il 22%);

30FPS, 20MP WiFi PC Camera, Fotocamera per Casco, Subacquea 40M Impermeabile Videocamera, EIS, Telecomando2.4G, Mic Esterno,2x1050mAh Batterie e Accessori di Montaggio (risparmi il 22%); TP-Link Tapo P105 Presa Smart Italiana , WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione €9,99 (risparmi il 17%);

, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione (risparmi il 17%); SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe a €139,64 (risparmi il 17%);

PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe (risparmi il 17%); Tp-Link Archer T3U Plus Chiavetta Wifi Ac1300Mbps , Alto Guadagno, Wireless Dual Band, Adattatore Usb, Antenna Wifi Usb Per Pc, Nero, ‎1.82 x 5.78 x 17.34 cm, 20 grammi a €19,99 (risparmi il 12%);

, Alto Guadagno, Wireless Dual Band, Adattatore Usb, Antenna Wifi Usb Per Pc, Nero, ‎1.82 x 5.78 x 17.34 cm, 20 grammi a €19,99 (risparmi il 12%); Apple EarPods with 3.5mm Headphone Plug a €16,99 (risparmi l’11%);

Plug a (risparmi l’11%); Amazon Basics – Custodia porta cartucce di gioco per Nintendo Switch -Blu €6,44 (risparmi il 35%);

per Nintendo Switch -Blu (risparmi il 35%); LG QNED 50”, Smart TV 4K, 50QNED816RE, Serie QNED81 2023, Processore α7 Gen6, Design ultra slim, Base essenziale, AI Picture Pro, 2 HDMI 2.1, VRR, Alexa, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore a €549,00 (risparmi il 31%);

Smart TV 4K, 50QNED816RE, Serie QNED81 2023, Processore α7 Gen6, Design ultra slim, Base essenziale, AI Picture Pro, 2 HDMI 2.1, VRR, Alexa, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore a (risparmi il 31%); ECOVACS DEEBOT X1e OMNI, Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Stazione di Pulizia Multi-Funzione, 5000 Pa, Elusione Ostacoli AIVI 3.0, OZMO Turbo 2.0, 260 min, 3D map, Assistente Vocale Yiko a €744,00 (risparmi il 27% + coupon 55€);

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Stazione di Pulizia Multi-Funzione, 5000 Pa, Elusione Ostacoli AIVI 3.0, OZMO Turbo 2.0, 260 min, 3D map, Assistente Vocale Yiko (risparmi il 27% + coupon 55€); D-Link DCS-8300LHV2 Videocamera mydlink Wi-Fi Full HD, visione notturna, rilevamento basato su AI, rilevamento movimenti e suoni, audio a 2 vie, registrazione su cloud gratuita o microSD, WPA3 a €40,49 (risparmi il 15%);

mydlink Wi-Fi Full HD, visione notturna, rilevamento basato su AI, rilevamento movimenti e suoni, audio a 2 vie, registrazione su cloud gratuita o microSD, WPA3 (risparmi il 15%); Cecotec Friggitrice ad Aria da 6 Litri Cecofry Experience 6000. 1700 W, Digitale e Compatta Senza Olio, con Tecnologia PerfectCook, Selezione della Temperatura, 9 Modalità, Timer a €44,90 (risparmi il 47%);

Cecofry Experience 6000. 1700 W, Digitale e Compatta Senza Olio, con Tecnologia PerfectCook, Selezione della Temperatura, 9 Modalità, Timer (risparmi il 47%); SanDisk Ultra 512GB Dual Drive Luxe Type-C 150MB/s USB 3.1 Gen 1 a €57,16 (risparmi il 10%);

Luxe Type-C 150MB/s USB 3.1 Gen 1 (risparmi il 10%); realme 10-8+128GB smartphone , Display Super AMOLED da 90 Hz, Fotocamera a colori AI da 50 MP, Chipset Helio G99, Batteria massiva da 5.000 mAh, Ricarica SUPERVOOC da 33 W, Nero, Versione Italiana a €189,00 (risparmi il 5%);

, Display Super AMOLED da 90 Hz, Fotocamera a colori AI da 50 MP, Chipset Helio G99, Batteria massiva da 5.000 mAh, Ricarica SUPERVOOC da 33 W, Nero, Versione Italiana (risparmi il 5%); Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo €799,00 (risparmi il 22%);

Approfittare delle offerte su Amazon può essere un modo eccellente per risparmiare denaro sull’acquisto di una vasta gamma di prodotti. Assicurati di restare aggiornato sulle offerte più recenti e di fare un po’ di ricerca per ottenere il miglior prezzo possibile.