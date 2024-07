Prime Day AGLI SGOCCIOLI: Apple iPad 2021 SCONTATISSIMO AL 20%

Ancora per poco uno dei tablet più venduti sul mercato può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! In occasione del Prime Day, oggi l’Apple iPad 2021 è disponibile su Amazon a soli 329 euro con uno sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è in scadenza tra pochissime ore!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPad 2021

L’Apple iPad 2021 è un vero e proprio concentrato di potenza, adatto a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato del Chip A13 Bionic con Neural Engine che garantisce prestazioni sempre ottimali e fluide per qualsiasi tipologia di operazione. In più vanta uno splendido display Retina da 10,2″ con True Tone che offre immagini perfette dai colori vividi e i particolari minuziosi.

Con questo dispositivo potrai sbizzarrirti a realizzare foto impeccabili sfruttando la Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo e la fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica. Allo stesso modo i tuoi video risulteranno perfetti con risoluzione in 4K.

Anche la sicurezza è sempre garantita con il Touch ID per l’autenticazione sicura. Inoltre potrai utilizzare il tablet anche per effettuare i tuoi pagamenti sfruttando Apple Pay.

La cacapità di memoria è da 64GB, quindi abbastanza grande per memorizzare qualsiasi dato, mentre la batteria è super estesa per garantire un’autonomia lunghissima.

