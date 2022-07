Prime Day, Amazon regala un buono sconto di 7€: ecco chi può averlo

Amazon continua a incentivare i suoi clienti con una serie di regali e bonus in vista dei Prime Day che inizieranno la prossima settimana. Così, dopo il rimborso degli abbonamenti Prime attraverso 6 buoni del valore di 6€ l’uno, da utilizzare sull’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, oggi c’è la possibilità di ricevere un buono sconto di ben 7 euro, a patto ovviamente di soddisfare determinate parametri. Per verificare subito se siete idonei e approfittare della promozione, visitate subito la pagina ufficiale della promozione a questo indirizzo.

Ecco come avere in regalo 7€ da Amazon

L’Offerta è valida fino alle 23:59 del 7 settembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 10.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it. Purtroppo però funziona solo su invito, possono cioè beneficiarne i clienti Amazon invitati dall’azienda via e-mail, notifica push e quelli che risultino idonei visitando la pagina della promozione. Ad ogni modo, funziona in questo modo: a completamento di un ordine, per la ricezione del pacco si deve selezionare uno dei tanti punti di ritiro Amazon (qui la lista completa consultabile), ovviamente quello più vicino a casa.

Dopo di che, prima di procedere al pagamento, inserire il codice sconto 7PRENDI nel campo apposito per ottenere un risparmio immediato di 7 euro.

Lo sconto viene applicato immediatamente, a patto che sia applicato su un ordine di importo non inferiore ai 20 euro. L’offerta, limitata ad un solo ordine e ad un solo account, non è cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti. Inoltre per utilizzarlo è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click. Di seguito, vi riassumiamo i termini e le condizioni chiave della promozione:

l’iniziativa è valida fino al 7 settembre 2022, ma solo su invito. Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it.

Ad ottenere lo sconto saranno soltanto i primi 10.000 clienti aderenti all’iniziativa.

Offerta valida dalle 00:00 del 18 maggio alle 23:59 del 7 settembre 2022 , salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 10.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it.

L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto su www.amazon.it (http://www.amazon.it/) di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto su www.amazon.it (http://www.amazon.it/) di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon IT ad esclusione di libri e libri elettronici, dispositivi e accessori Amazon, contenuti digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori),buoni regalo, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo.

Il buono sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da “Amazon IT” (ad es. l’offerta non si applica quando il venditore è “Amazon UK”, “Amazon FR”, ecc.).

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

Offerta non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Per beneficiare dell’offerta è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 20€ inserendo il codice “7PRENDI” in fase di pagamento. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Il buono sconto può essere utilizzato su www.amazon.it (http://www.amazon.it/) fino alle 23:59 del 7 settembre 2022.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

