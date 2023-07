Prime Day Amazon, scopri la PAGINA NASCOSTA dove ci sono i tuoi codici promozionali

Codici promo personalizzati per il Prime Day 2023

Se cliccherete dunque sull’indirizzo amazon.it/le-mie-promozioni troverete delle offerte delle quali approfittare immediatamente, come per esempio quella sui prodotti di seconda mano, venduti col 20% di sconto oppure Audible gratis per tre mesi o altrettanti di accesso gratuito agli eBook di Kindle Unlimited.

Ma come scritto in apertura articolo, le promozioni sono personali, per cui potrebbero variare da un utente all’altro.

Non vi resta quindi che dare un’occhiata alla pagina dedicata per scovare quelle che vi riguardano da vicino. Per il resto, vi ricordiamo che per partecipare al Prime Day dell’11 e 12 luglio è necessario avere un abbonamento Prime attivo.

Come accedere alle Offerte esclusive Prime

Le offerte saranno disponibili in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon. Per accedere alle promozioni bisogna per prima cosa essere clienti Amazon Prime.

Il nuovo evento di 48 ore garantisce infatti agli abbonati a questo servizio l’accesso anticipato alle alle offerte dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. LMaggiori informazioni disponibili su www.amazon.it.