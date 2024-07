Prime Day ANTICIPATO: Kit di sicurezza domestica 3-IN-1 Blink a MENO DI META' PREZZO

Per monitorare casa al meglio, soprattutto nel periodo estivo in cui si parte le per vacanze, puoi sfruttare il Kit di sicurezza domestica di Blink formato da una Videocamera a batteria, una Videocamera plugin e un Video Doorbell. Oggi questo bundle è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 55%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta: si tratta di un’offerta anticipata del Prime Day e termina tra pochissimi giorni!

Kit di sicurezza domestica di Blink: tutte le funzionalità dei dispositivi

Il Kit di sicurezza domestica di Blink in mega offerta su Amazon ancora per pochi giorni è formato da Videocamera a batteria, una Videocamera plugin e un Video Doorbell.

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. È concepita per resistere agli agenti atmosferici e aiutarti a proteggere la tua casa all’interno o all’esterno, con il sole o con la pioggia.

Blink Mini 2, invece, è la videocamera di sicurezza intelligente, plug-in, di seconda generazione, che ti permette di vedere tutto ciò che accade in casa, direttamente dal tuo smartphone. Potrai ricevere avvisi di movimento in tempo reale sul tuo smartphone, così da poter intervenire e interagire con il dispositivo ovunque ti trovi.

Per finire, Video Doorbell permette di rispondere alla tua porta ovunque tu sia dal tuo smartphone, con video in HD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte, e audio bidirezionale.

Oggi il Kit di sicurezza domestica di Blink formato da una Videocamera a batteria, una Videocamera plugin e un Video Doorbell è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 55%. Fai in fretta, si tratta di un’offerta anticipata del Prime Day e termina tra pochissimi giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.