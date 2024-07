Prime Day ANTICIPATO: su Amazon offerte da capogiro per POCHISSIMI GIORNI

Amazon ha anticipato il Prime Day con offerte strepitose valide fino al 15 luglio! Ancora per pochissimi giorni hai a disposizione una serie di gadget davvero versatili e super utili in casa a prezzi mai visti prima, approfittane il prima possibile!

Le migliori Offerte anticipate Prime Day

Ecco per te una selezione delle migliori offerte con cui Amazon sta anticipando il Prime Day. Gli sconti a disposizione sono da capogiro, ma fai in fretta: rimangono pochissimi giorni per sfruttarli!

Set Blink Outdoor da 3 videocamere + Blink Mini 2

Il Set Blink Outdoor da 3 videocamere + Blink Mini 2 è composto da dispositivi alimentati a batteria che ti permettono di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Oggi è disponibile a soli 107 euro con un mega sconto del 63%.

Ring Intercom di Amazon + Echo Pop

Il bundle formato dal Ring Intercom di Amazon con l’Echo Pop rende ancora più intelligente casa. Oggi è disponibile a soli 54 euro con uno sconto maxi del 65%.

Nespresso MACCHINA INISSIA con 100 Capsule

La Nespresso MACCHINA INISSIA (con 100 capsule omaggio) ti permette di scegliere due lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci. Oggi è disponibile a soli 99 euro con uno sconto del 29%.

Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E (confezione da 2)

Il Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E offre velocità elevate e l’accesso diretto alla nuova banda 6 GHz con i dispositivi Wi-Fi 6E, riducendo la latenza di rete. La confezione da 2 oggi è disponibile a soli 329 euro con uno sconto del 43%.

EUREKA NERE10s Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

EUREKA NERE10s Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è dotato di una stazione automatica da 1.5L e di un cestino ecologico per la polvere al posto dei sacchetti. Oggi è disponibile a soli 299 euro con uno sconto del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.