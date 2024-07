Prime Day: Apple AirPods Pro 2 in PROMO SPECIALE ancora per POCO

Gli auricolari più ricercati sul mercato oggi sono in offerta esclusiva Prime Day! Si tratta delle Apple AirPods Pro (2ª generazione), al momendo disponibili su Amazon a soli 203 euro con uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Apple AirPods Pro (2ª generazione): audio impeccabile e massima comodità

Le Apple AirPods Pro (2ª generazione) sono auricolari di ultima generazione che rappresentano dei veri e propri top di gamma nel settore.

Si contraddistinguono per il potente chip Apple H2 che è progettato per offrire eccezionali prestazioni audio con alti cristallini e bassi profondi, così da farti sentire davvero al centro di un concerto in qualsiasi momento.

In particolare, l’audio adattivo fonde dinamicamente la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per darti sempre la migliore esperienza d’ascolto ovunque tu sia. Nello specifico, la cancellazione del rumore è fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente e permette di isolarti quando ad esempio viaggi sui mezzi pubblici o hai bisogno di concentrarti. Al contempo, la modalità Trasparenza ti lascia sentire i suoni esterni se hai bisogno di rimanere in contatto con il mondo.

In più, le cuffie sono dotate della modalità “Rilevamento conversazione” che risalta la voce della persona con cui parli e abbassa automaticamente il volume di quello che stai ascoltando, riducendo i rumori di fondo, per chiamate veramente nitide.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.