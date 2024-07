Prime Day colpisce ancora: realme GT 6 scontato su Amazon

Anche realme partecipà al Prime Day con il nuovissimo GT6, che oggi è disponibile su Amazon a 473,99€. Si tratta del minimo storico per l’ottimo smartphone android, presentato appena un mese fa dal brand e disponibile sul mercato da poche settimane.

Non è scontato che uno smartphone annunciato così di recente vada in offerta, ma realme GT 6 è già protagonista di un interessante abbassamento di prezzo, lo sconto del 26% si traduce in un risparmio effettivo di 126 euro rispetto al listino.

realme GT 6 già al minimo storico per il Prime Day Amazon

Al Prime Day realme GT 6 è tra gli smartphone più interessanti da acquistare, grazie ad un rapporto qualità/prezzo molto interessante. Dotato del potente SoC Snapdragon 8s Gen 3 e di 8/256 GB di memoria, il device è dotato di un display da 6000nit Ultra Bright e di un design ricercato e moderno.

Il sistema fotografico principale è composto da 3 ottiche, la principale garantisce scatti davvero ottimi, soprattutto per quanto riguarda i ritratti. La batteria è da 5500 mAh e si ricarica in pochi minuti grazie alla tecnologia SUPERVOOC Charge a ben 120W.

Disponibile in colorazione Argento e Verde, realme GT 6 è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone potente, in grado di fare ottime foto e video professionali, ma senza spendere un occhio della testa. Fino alle 23:59 di oggi, 17 luglio, in occasione del Prime Day è possibile acquistare il dispositivo su Amazon a 473,99€. Meglio non lasciarsi sfuggire questa occasione, acquistando il prodotto con un risparmio del 26% rispetto al classico prezzo di listino.

