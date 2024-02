PRIME DAY di Primavera ANTICIPATO: su Amazon tante OFFERTE WOW aggiornate

Amazon, il gigante del commercio elettronico, è noto per la sua vasta selezione di prodotti e per offrire agli acquirenti prezzi competitivi. Ma con questa sorta di anticipo del Prime Day primaverile si sta superando e tra le tante offerte che il sito propone oggi, è difficile stare dietro alle proposte e trovare promozioni e sconti su una così vasta varietà di articoli. Ma non preoccupatevi, vi aiutiamo noi: vi proponiamo la lista dei top affari del momento su Amazon, con prezzi aggiornati a ora.

Anticipo di Prime Day, guarda le offerte all’ora di pranzo

Se sei alla ricerca di affari vantaggiosi, è il momento di affrettarti e approfittare delle migliori offerte disponibili su Amazon. Eccole:

Gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono perfetti anche per l’attività sportiva, ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, anche se puoi personalizzare l’audio in base alle tue preferenze scegliendo fra diverse pre-impostazioni per abbinare la qualità sonora al genere di musica che stai ascoltando.

Google Pixel 7a con grandangolo e batteria che dura 24 Ore , taglio da 128GB – Grigio Antracite scontato del 27% su Amazon a 399€.

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua.

Xbox Series S + 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate è disponibile adesso su Amazon con un interessante sconto del 13% a soli 259€.

Apple iPhone 12 nero, sbloccato con 64GB (Ricondizionato) lo trovi oggi su Amazon col 22% di sconto a soli 379€. Occasione d’oro.

Braun Series 7, il rasoio elettrico per la tua barba da 40 lunghezze, lo prendi oggi con accessori da barbiere, base di ricarica e custodia a 95€ (-7%).

Queste offerte sono disponibili solo per un periodo limitato, quindi non perdere tempo. Clicca sui link e scopri come risparmiare fino al 50% su prodotti di alta qualità. Approfitta delle occasioni e rendi il tuo shopping un’esperienza WOW su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.