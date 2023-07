Prime Day: fotocamera Kodak retro in offerta a 46 euro

Tra le tante offerte del primo giorno del Prime Day 2023, segnaliamo questo gioiellino dedicato ai soli appassionati di fotografia e viaggi: la Kodak Ektar H35, una fotocamera che richiama il design degli anni Sessanta e Settanta e che soprattutto scatta in mezzo formato, una soluzione che da tempo non si vedeva più. Da un rullino 35mm puoi ottenere fino a 72 immagini. Ma passiamo all’offerta: in occasione del Prime Day puoi acquistarla a soli 46 euro, per effetto dello sconto del 14% rispetto al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni pari a 54 euro.

Fotocamera Kodak retro in grande offerta al Prime Day

La fotocamera Kodak Ektar H35 è il prodotto ideale per chi cerca un prodotto vintage da portare con sé durante qualsiasi viaggio. Grazie allo scatto in mezzo formato puoi scattare il doppio delle foto con un rullino da 35mm.

Inoltre è un articolo perfetto anche per i principianti, per via dei suoi comandi ridotti al minimo. Non è necessario essere fotografi professionisti per riuscire ad usarla, dunque può trasformarsi anche in un ottimo regalo per i propri genitori o i figli più piccoli.

Ami i viaggi? Sei amante dello storytelling? Allora la Kodak in super offerta al Prime Day è l’acquisto migliore che puoi fare, dato che si pone come uno strumento perfetto per raccontare una storia attraverso due fotogrammi consecutivi.

Aggiungi al carrello ora la bellissima fotocamera retro Kodak per acquistarla a un prezzo speciale.

