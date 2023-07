Prime Day, i TRUCCHI per sfruttare meglio SCONTI e COUPON e fare i migliori affari

Come ogni anno è arrivata la data ufficiale dei Prime Day, che si celebra da oggi fino a domani sera. Dal punto di vista commerciale è un appuntamento molto importante perché vengono proposti fortissimi sconti.

Come avere sconti extra con i Prime Day

Amazon in tal senso è solito proporre ai propri clienti una serie di scontistiche importanti. Lo schema delle promozioni sarà sempre il medesimo. Ci saranno offerte valide per tutta la giornata (offerte del giorno), accanto a sconti last minute su specifici prodotti (offerte lampo) che spesso arrivano persino al 70%. Per stare dietro a tutto, ecco alcuni trucchi o suggerimenti utili:

Iscriviti ad Amazon Prime per avere più sconti e la consegna gratuita entro un giorno lavorativo;

e la consegna gratuita entro un giorno lavorativo; Affidati all’app ufficiale di Amazon e alla funzione “Segui l’offerta”, con la quale si viene avvisati di quanto sta per accadere;

e alla funzione “Segui l’offerta”, con la quale si viene avvisati di quanto sta per accadere; Stila una lista di potenziali oggetti da acquistare;

di potenziali oggetti da acquistare; Utilizza app come Keepa per tracciare le offerte che ti interessano;

per tracciare le offerte che ti interessano; Controlla regolarmente le pagine con le offerte lampo, le offerte del giorno e la vetrina Amazon;

con le offerte lampo, le offerte del giorno e la vetrina Amazon; Sfrutta i coupon sulle pagine prodotto o regalati da Amazon;

sulle pagine prodotto o regalati da Amazon; Racimola e metti da parte tutti i bonus e i codici promozionali che riesci a raccogliere.

Amazon in questi giorni regala ad esempio un buono sconto da 6 euro, e un altro buono sconto sempre da 10 euro a chi si fa consegnare un pacco in un Amazon Point. Occhio poi alla pagina dove sono raccolti i codici promozionali personalizzati per ogni utente in vista del Prime Day. La trovate seguendo questo linke attivare dei codici promozionali personalizzati per voi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.