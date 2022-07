Prime Day, iPad 2021 cala di prezzo: sconto immediato 86€

Miracoli da Prime Day. L’iPad 2021 di 9ª generazione da 10,2″ Wi-Fi con archiviazione da 64GB cala ancora di prezzo, e ora costa ben 86€ in meno rispetto al listino Apple. Lo compri a 303€ con spedizione rapida Prime e disponibilità immediata. Anche a 5 rate mensili da 60€: basta che ti ricordi di spuntare la voce “5 rate mensili Amazon da” prima di metterlo nel carrello.

iPad (2021): Prezzo Imbattibile

Se stai cercando un nuovo tablet per l’intrattenimento multimediale, per lo studio o per seguire le lezioni all’Università, ecco l’occasione che cercavi: iPad del 2021. Un tablet con schermo da 10,2“, con 64 GB di memoria e in colorazione Argento. Si trova su Amazon a 303 €, con un risparmio sul costo originale e pari al 22%. Un ulteriore sconto rispetto alla pur ottima offerta dei giorni scorsi.

Improbabile dunque che possa scendere ancora. Il dispositivo è eccellente per studio e lavoro, perché include un buon display multi touch da 10,2“ con tecnologia TrueTone e supporto Apple Pencil, e il processore Apple Bionic A13 con Neural Engine. Lo stesso di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

La fotocamera posteriore grandangolare da 8 megapixel è indicata per fare foto, e per la scansione di documenti e fotografie; e quella frontale supporta Center Stage, la feature che permette di restare sempre al centro dell’inquadratura in modo completamente automatico.

Insomma, meglio di così, a questo prezzo, è impossibile trovare. E se 64GB ti vanno strettini, valuta la possibilità di scegliere la versione da 256GB che invece costa 464€ (-17% rispetto al prezzo di listino).

iPad 2021 è teoricamente un entry level, un dispositivo low-cost, ma grazie agli elevati standard di Apple si rivela comunque un eccellente device per tutti gli usi, dallo svago al lavoro, incluso lo studio. Fai cli qui per dargli un’occhiata su Amazon a 303€ incluse spedizioni Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.