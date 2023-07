Prime Day: LEGO Ferrari 488 GTE in offerta esclusiva a 142 euro

Dopo la storica vittoria di LeMans in tanti pensano che la 499P del Cavallino Rampante sia l’unica auto da corsa ad aver vinto nel campionato del mondo endurance. In realtà le cose non stanno proprio così. Prima di lei, il team AF Corse ha collezionato vittorie su vittorie con un altro gioiellino: la Ferrari 488 GTE. Lo stesso che LEGO Technic ha voluto ricreare per offrire a tutti gli appassionati uno straordinario modello da esposizione.

E proprio in occasione del Prime Day, il prezzo del set LEGO Technic Ferrari 488 GTE è crollato al minimo storico di 142 euro, oltre 20 euro in meno rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon.

LEGO Ferrari 488 GTE in super offerta al Prime Day

Il set LEGO Technic della Ferrari 488 GTE si caratterizza per un’attenzione maniacale ai dettagli. Dalle sospensioni anteriori e posteriori, al motore V8 con pistoni mobili, passando per le portiere apribili e il volante, tutti elementi che rendono la versione LEGO della vettura endurance della Ferrari un oggetto di culto tra gli appassionati.

Inclusi nella confezione trovi gli adesivi da corsa originali della potentissima AF Corse #51. Dopo che avrai completato il set, potrai posizionarlo in un luogo d’onore dentro casa o in ufficio al lavoro.

Si tratta di un regalo perfetto per gli adulti appassionati di sport motoristici, e in particolar moto delle gare di endurance e delle auto Ferrari.

Corri ad acquistare il set LEGO Ferrari 488 GTE in super offerta al Prime Day. Per tutti i clienti Prime un prezzo esclusivo e le spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.