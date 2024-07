Prime Day: Macchina per Caffè Lavazza (con 64 capsule OMAGGIO) a SOLI 79 EURO

Goditi un espresso cremoso e intenso come quello del bar con la Macchina per Caffè Lavazza A Modo Mio Jolie Evo! In occasione del Prime Day oggi è disponibile su Amazon a soli 79 euro con un sconto pazzesco del 16%.

La spedizione è inclusa e, procedendo oggi stesso con l’ordine, riceverai in omaggio 64 Capsule Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere è davvero imperdibile, non puoi fartela scappare!

Macchina per Caffè Lavazza A Modo Mio Jolie Evo: come utilizzarla al meglio

La Macchina per Caffè Lavazza A Modo Mio Jolie Evo è un gioiellino che ti permetterà di gustare un caffè denso e cremoso come quello del bar ogni volta che vuoi comodamente a casa tua.

Grazie al poggia tazza regolabile in due diverse altezze, questo modello consente di scegliere tra la bontà di un espresso classico o quella di un caffè lungo. Inoltre il serbatoio fumé ha una capacità di 0,6 litri ed è facilmente estraibile così da renderne facile il riempimento e la manutenzione.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al pulsante Stop and Go che permette di erogare la quantità di espresso desiderata in un semplice gesto. In più, per garantire il massimo risparmio energetico, il dispositivo ha una funzione di spegnimento automatico dopo soli 2 minuti di inutilizzo.

Anche dal punto di vista estetico la macchina è davvero un gioiellino: è compatta e silenziosa, oltre ad avere un design moderno ed elegante così da poter essere inserita dappertutto.

