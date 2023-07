Prime Day: Monitor LG 4K UltraHD da 27 pollici in offerta a 199,99 euro

Display IPS ad alta risoluzione, supporto alla tecnologia HDR 10 e AMD FreeSync: questi i tre principali punti di forza del monitor LG da 27 pollici 4K UltraHD, un dispositivo ideale per i creatori di contenuti in HDR. In questo primo giorno di Prime Day, il prezzo del monitor è sceso a 199,99 euro, rispetto ai 259,99 euro che certificavano il miglior prezzo degli ultimi 30 giorni su Amazon.

Monitor LG 4K UltraHD in super sconto al Prime Day

Tra i principali punti di forza del monitor LG si annovera il display IPS, in grado di riprodurre colori che coprono il 98% dello spazio sRGB. Questo significa colori realistici e una visione d’insieme ancora più ampia.

Restando sempre in ambito di colori, il monitor LG da 27 pollici integra anche la calibrazione automatica. Un ottimo metodo per conservare l’aspetto originale dei colori, andando così ad evitare possibili modifiche o variazioni col tempo.

Un ulteriore elemento di forza di questo monitor è il supporto alla tecnologia AMD FreeSync. Grazie ad essa puoi beneficiare di immagini più nitide e fluide, ma non solo. Infatti ti farà piacere sapere che anche i fastidiosi scatti e l’effetto di tearing vengono eliminati una volta per tutte.

Un’ultimissima chicca. Come avrai notato dall’immagine in evidenza, puoi impostare una modalità personalizzata per ogni gioco. Scegli tra le modalità RTS e FPS, così da ottimizzare le impostazioni in base al gioco desiderato.

Aggiungi al carrello ora il monitor LG 4K UltraHD da 27 pollici in offerta esclusiva per il Prime Day 2023 di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.