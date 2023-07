Prime Day: monitor MSI PRO da 24" con refresh a 75 Hz in sconto del 32% su Amazon

Se sei alla ricerca di un monitor affidabile ed economico, l’MSI PRO MP243 potrebbe fare al caso tuo. Con un display IPS da 24″ e una risoluzione Full HD, questo monitor garantisce una grafica molto accurata ad un prezzo contenuto. Acquistala ora su Amazon a soli 89,99€ invece di 131,99€.

La frequenza di aggiornamento di 75Hz e il tempo di risposta di 5ms assicurano una transizione fluida delle immagini, riducendo al minimo il ritardo e gli sfarfallii. La tecnologia antiriflesso ti permette di lavorare comodamente anche in ambienti luminosi, riducendo i riflessi e la fatica visiva.

Con gli speaker integrati, puoi goderti un audio chiaro e immersivo senza la necessità di altoparlanti esterni. L’MSI PRO MP243 è anche dotato di tecnologia Eye-friendly, che riduce l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di lavoro, proteggendo la tua salute visiva.

Presenti inoltre una porta HDMI e una porta DP, che ti consente di collegarlo facilmente ad altri dispositivi compatibili. Inoltre, il supporto VESA ti permette di montarlo su un supporto o su una parete, liberando spazio sulla tua scrivania.

Con la sua affidabilità e prestazioni, è sicuramente il monitor ideale per professionisti e appassionati che cercano un prodotto affidabile senza spendere troppo. Sfrutta al massimo le sue capacità e risparmia. Non perdere lo sconto incredibile del 32% e acquistalo ora su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.