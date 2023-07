Prime Day: POCO X5 Pro in super offerta a 279,90 euro

Il POCO X5 Pro 5G è uno dei medio gamma più interessanti presentati nel 2023. Per display, design ed ergonomia è uno smartphone che se la gioca con telefoni appartenenti a una fascia di prezzo di gran lunga superiore. Ottimo anche il comparto camere, grazie al sensore principale da 108MP. In occasione di queste prime ore di Prime Day, il telefono è in promo a 279,90 euro, grazie allo sconto del 13% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon (321 euro).

Poco X5 Pro 5G a un ottimo prezzo per il Prime Day

Uno dei principali punti di forza del modello X5 PRO 5G di POCO è il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e il refresh rate a 120Hz. Un ottimo schermo protetto da vetro Gorilla Glass 5, con scocca e back cover in plastica, per un peso di appena 181 grammi e spesso soli 7,9 mm. Tutto questo, unito ai bordi squadrati, rende il telefono di POCO ultra maneggevole.

Un ulteriore punto di forza di questo telefono è la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W. L’autonomia è ottima, anche durante una classica giornata intensa si arriva tranquillamente a sera con un buon 30% di carica residua. Da segnalare infine la ricarica rapida: bastano appena 32 minuti per passare dallo 0 al 100%.

Approfitta del Prime Day per acquistare il Poco X5 Pro 5G al miglior prezzo di 279,90 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che puoi beneficiare della spedizione gratuita.

