Prime Day: Ripetitore Wifi con velocità fino a 300 MBps di Tenda a meno di 10 euro su Amazon

Se stai cercando un modo semplice e conveniente per estendere la copertura del segnale wifi nella tua casa o ufficio, il Tenda A9 è la soluzione perfetta per te. Garantisce una velocità di trasmissione massima fino a 300 Mbps. Acquistalo ora su Amazon a soli 9,99€ invece di 15,99€.

Grazie alla sua funzione di access point e range extender universale, il Tenda A9 può essere utilizzato in diverse modalità per adattarsi alle tue esigenze. Puoi collegarlo al tuo modem/router esistente per amplificare il segnale wifi in zone con poca copertura o utilizzarlo come access point per creare una nuova rete wifi ad alta velocità.

L’installazione è estremamente semplice grazie alla funzione Plug and Play. Basta collegarlo a una presa elettrica e seguire le istruzioni per configurarlo in pochi minuti. Non sono richieste conoscenze tecniche avanzate o cablaggi complicati.

Inoltre, potrai eliminare le zone morte dove la copertura è minima. Potrai navigare su Internet, guardare video in streaming, giocare online e utilizzare dispositivi smart senza interruzioni o rallentamenti.

In più, offre anche delle funzioni di sicurezza avanzate grazie alla crittografia WPA/WPA2. Potrai proteggere la tua rete wifi da accessi non autorizzati e garantire la privacy dei tuoi dati. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon. Ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

