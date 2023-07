Prime Day: router AVM FRITZ!Repeater 6000 Edition International ad un prezzo eccezionale su Amazon

Se sei alla ricerca di un modo per estendere la copertura del segnale Wi-Fi nella tua casa o ufficio, l’AVM FRITZ!Repeater 6000 Edition International è la scelta giusta. Grazie al Wi-Fi 6 triband offre prestazioni eccezionali e una connessione stabile e affidabile. Acquistalo ora su Amazon a soli 163,39€ invece di 204,99€.

Grazie alle sue tre bande Wi-Fi: due a 2.400 Mbit/s (5 GHz) e una a 1.200 Mbit/s (2,4 GHz), assicura una connessione veloce e senza interruzioni. Potrai godere di streaming senza interruzioni, giochi online senza lag e una navigazione web rapida in ogni angolo della tua casa.

Il repeater supporta la tecnologia Mesh, che consente di creare una rete unificata e senza soluzione di continuità tra il tuo router principale e il repeater stesso. Questo significa che i dispositivi si collegheranno automaticamente alla rete più forte e avrai sempre una connessione stabile e affidabile.

Inoltre può essere utilizzato anche come access point, consentendoti di creare una nuova rete Wi-Fi ad alta velocità. Inoltre, grazie alle due porte Gigabit LAN integrate, potrai collegare dispositivi cablati come smart TV, console di gioco o computer per una connessione ancora più veloce.

L’installazione del repeater è semplice grazie all’interfaccia utente intuitiva e alle istruzioni passo-passo. Basta collegarlo alla presa elettrica, configurarlo tramite l’app dedicata e il gioco è fatto.

Acquista ora l’AVM FRITZ!Repeater 6000 Edition International su Amazon approfittando dello sconto del 20%. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

