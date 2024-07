Prime Day: SCONTO FOLLE DI 150 EURO sul Robot 2-in-1 ECOVACS

Casa pulita in un attimo e senza stress? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo bomba! Si tratta del Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T30 OMNI, oggi disponibile su Amazon in promozione speciale Prime Day quindi a soli 649 euro con un mega sconto del 19%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offertona è valida fino a domani, non fartela scappare!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T30 OMNI: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T30 OMNI è l’alleato perfetto per le pulizie di tutta casa tanto che non potrai più farne a meno!

È dotato della stazione T30 OMNI con un design compatto che consente una facile installazione, anche in aree ristrette, mantenendo il serbatoio dell’acqua facilmente accessibile. Le sue caratteristiche avanzate includono svuotamento, lavaggio, asciugatura, pulizia e riempimento automatici, consentendo il funzionamento a mani libere.

La pulizia risulterà sempre impeccabile grazie al sensore di prossimità da 1 mm e alla retrazione automatica: sfruttando queste specifiche il robot è in grado di evitare gli ostacoli, rilevare e navigare in modo intelligente intorno agli ostacoli, garantendo prestazioni durature ed efficienti.

La punta di diamante del robot è sicuramente il suo potente sistema di aspirazione HyperForce aumentato a 11.000 Pa: in questo modo è garantita la rimozione di sporco e polvere anche dai tappeti e pavimenti duri, anche quando si tratta di particelle di grandi dimensioni.

