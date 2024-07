Prime Day Xiaomi: smartphone in OFFERTA da 139 euro

Tra i protagonisti del Prime Day, non può mancare Xiaomi e i suoi smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. In questa due giorni di sconti folli, gli smartphone del brand cinese sono in offerta con prezzi a partire da 139 euro, promozioni riservate agli utenti abbonati ad Amazon Prime.

Smartphone Xiaomi in OFFERTA al Prime Day

Tra le offerte Xiaomi in occasione del Prime Day, troviamo una serie di smartphone di fascia bassa e medio-bassa, adatti a chi non vuole spendere molto e non ha molte pretese in termini di prestazioni. In particolare, abbiamo in offerta il Poco M6 a soli 139€ e la variante M6 Pro – più potente e dotato di fotocamera da 64MP e ricarica rapida a 67W – a soli 189€.

Le offerte del Prime Day coinvolgono anche smartphone più performanti, come la serie Xiaomi Redmi Note 13, che domina incontrastata la fascia medio-bassa del mercato. Il modello Redmi Note 13 con 6GB di RAM costa solo 149,90€, mentre il modello 5G con ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna scende a soli 236,99€.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro, il più performante della serie, è dotato di ben 12 GB di memoria RAM, del potente chip Snapdragon 7s Gen2 e di una fotocamera principale da 200MP. Oggi e domani, il Note 13 Pro si trova al prezzo di 368,90€.

In alternativa, ci sono i nuovissimi modelli POCO X6 e X6 Pro, con un prezzo promo di 269,90€ e 299,99€. Si tratta del prezzo minimo storico per gli smartphone con schermo AMOLED e tripla fotocamera.

Xiaomi sconta gli smartphone TOP

Protagonisti delle promozioni Prime Day 2024 sono anche i potenti Xiaomi 14 e i nuovissimi POCO F6 e F6 Pro, con prezzi scontati del 10%. Questi modelli sono perfetti per chi cerca smartphone molto performanti, con prestazioni fotografiche da top di gamma e schermo AMOLED di assoluta qualità d’immagine.

Xiaomi 14 scende a 899,90€, POCO F6 invece passa a 419,90€ e la versione POCO F6 Pro è in vendita a soli 499,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.