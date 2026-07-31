Prime Video fa il regalo agli utenti per agosto con una serie cult che aspettavamo da una vita

Tra i titoli che stanno animando le conversazioni sui social c’è senza dubbio Suits, la serie legale con Patrick J. Adams e Gabriel Macht che, complice il clamoroso successo ottenuto qualche anno fa su un’altra piattaforma, è diventata uno dei fenomeni di streaming più discussi dell’ultimo decennio.

Le nove stagioni sbarcano ora anche su Prime Video, dopo essere già arrivate in altri mercati europei nelle scorse settimane, regalando agli utenti che l’avevano seguita solo a spizzichi la possibilità di recuperarla per intero.

Suits non è l’unico titolo di peso in arrivo. Il catalogo si arricchisce anche di Poker Face, la serie con Natasha Lyonne che torna con una seconda stagione, e di Person of Interest, il procedurale con Jim Caviezel che negli anni ha costruito un seguito di culto per la sua capacità di anticipare temi legati a sorveglianza e intelligenza artificiale.

Prime Video fa un regalo agli utenti

Chi cerca qualcosa di più leggero può orientarsi su Batman: Caped Crusader, che prosegue con la seconda stagione la rilettura animata del cavaliere oscuro, mentre sul fronte cinema arrivano titoli come Interstellar, Dunkirk e Tenet, un trittico che consolida la sezione dedicata al grande cinema d’autore.

Va ricordato che l’accesso a questi contenuti richiede un abbonamento Prime, che su scala europea si attesta generalmente attorno agli 8,99 euro al mese o poco più di 89 euro l’anno, cifra che comprende anche i vantaggi legati alla spedizione rapida degli acquisti Amazon. Un doppio valore che continua a rendere il servizio competitivo rispetto a Netflix e Disney+, entrambi impegnati a loro volta a rinnovare mensilmente cataloghi sempre più ampi.

Per gli abbonati italiani, l’arrivo di Suits rappresenta probabilmente la notizia più attesa del mese: la serie, pur non essendo una produzione originale Amazon, ha generato negli ultimi anni un passaparola capace di trasformarla in un vero fenomeno generazionale, complice anche il matrimonio reale di una delle sue interpreti più note. Che la si guardi per la prima volta o la si riveda per l’ennesima, resta uno dei titoli con cui vale la pena colmare le serate d’agosto.

Accanto alle serie, il mese porta con sé anche un buon numero di film che spaziano tra generi molto diversi tra loro. Gli amanti dell’horror trovano spazio con Evil Dead Rise, mentre chi cerca commedie leggere può contare su titoli come Booksmart, storia di due studentesse modello che decidono di recuperare in una notte tutto ciò che si sono negate durante il liceo.

Non manca la sezione dedicata agli eventi live, con la trasmissione di Wimbledon che accompagna gli abbonati fino alla metà del mese, confermando la strategia di Amazon di affiancare allo streaming on demand anche contenuti sportivi in diretta.

Il rinnovo mensile del catalogo resta comunque la caratteristica più apprezzata dagli utenti, che possono contare su un flusso costante di novità senza dover attendere webinar o pubblicità specifiche: buona parte delle uscite viene infatti comunicata gradualmente nel corso delle settimane, con qualche titolo che si aggiunge a sorpresa rispetto al calendario iniziale. Una strategia che, unita alla varietà tra produzioni originali e licenze di terze parti, continua a rendere Prime Video uno dei servizi più completi per chi non vuole rinunciare né alle serie di culto né ai grandi classici del cinema.