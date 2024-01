Privacy su Internet: stop al tracciamento e ai blocchi geografici a meno di 2 €/mese

Per massimizzare la privacy su Internet andando a interrompere qualsiasi forma di tracciamento e a evitare i blocchi geografici è necessario ricorrere a una VPN. Non tutti i servizi di questo tipo sono sufficienti, però. Bisogna, infatti, affidarsi a una VPN illimitata che adotti misure di protezione del traffico dati oltre a una politica no log.

A soddisfare tutti questi requisiti è Private Internet Access, nota anche con PIA. Questa VPN, spesso definita come la “più affidabile al mondo”, abbina la crittografia del traffico dati a una rigida politica no log oltre che a un network di migliaia di server per spostare il proprio IP in un altro Paese, evitando il tracciamento.

Private Internet Access è ora attivabile con un costo di 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di PIA e seguire la procedura di attivazione. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Private Internet Access: VPN illimitata a meno di 2 euro al mese

Con Private Internet Access, quindi, è possibile accedere a una VPN:

sicura grazie alla protezione della crittografia

privata grazie a una politica no log

utilizzabile in tutto il mondo grazie a un network composto da server dislocati in 91 Paesi

senza limiti di banda e traffico dati

di banda e traffico dati multi-piattaforma

Si tratta del servizio giusto per massimizzare la privacy su Internet e accedere in totale sicurezza a qualsiasi sito web. Con la promozione in corso, PIA è disponibile con un costo di 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi.

L’offerta prevede la fatturazione anticipata (per una spesa di poco più di 50 euro) e include anche una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.