Private Internet Access: VPN completa a meno di 2 euro

La tua privacy è a rischio ogni volta che navighi su internet, ma oggi esiste un’opportunità unica per proteggerti: Private Internet Access (PIA) offre uno sconto imperdibile dell’81% sul suo piano biennale, al prezzo di soli 1,99 euro al mese a cui si aggiungono 2 mesi extra.

Tutti i vantaggi della VPN più sicura

PIA offre una sicurezza VPN infrangibile grazie alla sua rigorosa politica “no-log”. Ciò significa che il tuo traffico online non viene registrato, e i tuoi dati personali sono al sicuro. Con una focalizzazione sulla trasparenza e la privacy, PIA è la scelta ideale per coloro che cercano un servizio VPN altamente affidabile.

Con le app PIA dedicate per ogni piattaforma, browser e sistema operativo, ottieni protezione su un numero illimitato di dispositivi senza costi aggiuntivi. La comodità di proteggere tutti i tuoi dispositivi con una sola sottoscrizione rende PIA una soluzione pratica e conveniente per tutta la tua famiglia.

Migliaia i server in 91 paesi messi a disposizione da PIA, che ti consentono di accedere facilmente ai tuoi contenuto preferiti, indipendentemente dalla tua posizione geografica. In più, PIA offre funzionalità avanzate con il blocco automatico, split tunneling, supporto per il torrenting e impostazioni flessibili.

È inoltre disponibile 24/7 il servizio clienti, via e-mail e live chat, che garantisce assistenza immediata quando più ne hai bisogno. Infine, con la garanzia di rimborso di 30 giorni, hai la possibilità di testare il servizio senza alcun rischio: se non sei completamente soddisfatto, riceverai un rimborso completo.

Questa è un’occasione d’oro per proteggere la tua privacy senza spendere una fortuna: Private Internet Access mette a disposizione uno sconto dell’81% sul suo piano biennale, al costo di soli 1,99 euro al mese con 2 mesi gratuiti inclusi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.