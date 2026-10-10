Probabilmente non hai ancora sentito parlare di questo fantastico trucco per iPhone

Succede dentro iOS, senza scaricare app e senza attivare nulla: basta usare Markup, lo strumento di Apple per annotare screenshot, documenti e note. Il dettaglio è tornato a circolare grazie ad alcuni video su TikTok e molti utenti lo stanno scoprendo solo ora. Un cerchio storto diventa tondo, una freccia incerta si sistema, un rettangolo prende forma da solo. Tutto con un gesto semplice, ma poco conosciuto.

La funzione è dentro Markup, indicato in italiano anche come Modifica o Annotazione. È il pannello che compare quando si lavora su uno screenshot, un’immagine, un file o un documento compatibile. Il modo più rapido per arrivarci è quello più comune: si cattura uno screenshot su iPhone e si tocca la piccola anteprima che appare per pochi secondi in basso a sinistra. A quel punto si apre la schermata di modifica, con penne, evidenziatori, gomma, colori e altri strumenti.

Proprio lì Apple ha inserito il riconoscimento automatico delle forme. Non c’è un pulsante dedicato, non compare un avviso, non bisogna cercare in qualche menu. Per questo molti lo scoprono per caso, magari mentre segnano un punto su una foto o correggono al volo un’immagine da mandare in chat. “Non sapevo esistesse”, è uno dei commenti più frequenti sotto i video dimostrativi online.

Come disegnare cerchi, frecce e rettangoli senza app esterne

Una volta aperto Markup su iPhone, il funzionamento è immediato. Si sceglie una penna, si disegna una forma sullo schermo e si lascia che iOS faccia il resto. Il sistema riconosce le figure più comuni: cerchi, ellissi, quadrati, rettangoli, triangoli, stelle e frecce. Non serve avere la mano ferma. Anzi, il punto è proprio questo: partire da un tratto veloce, magari fatto con il dito, e ottenere una forma più ordinata e leggibile.

Un gesto su Markup che trasforma uno scarabocchio sullo schermo in una forma geometrica pulita.

È utile quando bisogna dare indicazioni senza perdere tempo: cerchiare un dettaglio in una foto, evidenziare un passaggio in un PDF, indicare con una freccia un pulsante in uno screenshot. Non è un’app di grafica, ovviamente. Ma per l’uso di tutti i giorni fa il suo lavoro. Come ha ricordato GIGA, in un articolo firmato da Marco Tito Aronica, questa funzione è presente da anni nell’ecosistema Apple. Solo che non è mai stata molto pubblicizzata. Da qui l’effetto sorpresa, anche tra chi usa iPhone ogni giorno.

La regola decisiva: tenere il dito sullo schermo dopo il tratto

Il trucco vero sta alla fine del disegno. Dopo aver tracciato la forma, non bisogna sollevare subito il dito dallo schermo. Bisogna tenerlo fermo per un attimo, giusto una breve pausa, finché iOS non sostituisce lo scarabocchio con una figura regolare. Solo allora si può lasciare il display. Se invece il dito viene alzato troppo presto, resta il tratto originale. C’è poi un’altra cosa da sapere: la forma va disegnata in un unico movimento.

Se ci si ferma a metà, se si riparte da un altro punto o si prova a correggere una linea mentre si sta ancora disegnando, il riconoscimento può saltare. Un cerchio, quindi, va chiuso senza stacchi. Lo stesso vale per un rettangolo o per una freccia. All’inizio possono servire un paio di tentativi, poi il gesto viene naturale. Il risultato è molto visibile: il segno impreciso resta sullo schermo per una frazione di secondo, poi si aggiusta. Una correzione discreta, ma efficace.

Perché il trucco funziona anche in Note, PDF e su iPad

Il riconoscimento delle forme non vale solo per gli screenshot. Funziona in tutte le app in cui è disponibile Markup, comprese Note, l’anteprima dei PDF, alcune immagini aperte da Foto o File e diversi documenti condivisi tramite le app di sistema. Chi prende appunti a mano può così rendere più ordinati schemi, frecce, caselle e piccoli diagrammi, senza uscire dagli strumenti Apple. Su iPad il meccanismo è lo stesso, con un vantaggio evidente: lo schermo più grande rende tutto più comodo.

Con Apple Pencil, poi, il tratto è più preciso rispetto al dito, anche se la regola non cambia: si disegna, si tiene premuto per un momento e si aspetta la conversione. È uno di quei piccoli trucchi che non rivoluzionano l’uso dell’iPhone, ma semplificano tante operazioni quotidiane. E forse colpisce proprio per questo: niente download, niente registrazioni, niente impostazioni nascoste. Basta aprire Markup, disegnare una forma e non avere fretta di sollevare il dito.