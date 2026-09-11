Problemi per i guidatori italiani, queste auto andranno necessariamente sostituite

Il biennio 2025-2026 si sta rivelando decisivo per chi possiede un’auto considerata ormai datata dal punto di vista delle emissioni inquinanti.

Le normative europee e nazionali si stanno infatti concentrando in modo sempre più deciso sui veicoli meno recenti, rendendone la sostituzione una necessità concreta piuttosto che una semplice raccomandazione, soprattutto per chi vive o si sposta abitualmente nelle aree del Paese più esposte a limitazioni alla circolazione.

Il fronte più caldo resta quello del Bacino Padano, che comprende Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte: dal 1° ottobre le quattro regioni introducono limitazioni severe alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, che non potranno più circolare nei comuni con oltre 10.000 abitanti, in particolare durante le ore diurne e nei periodi di maggiore concentrazione di inquinanti atmosferici. Le stesse restrizioni si applicano, in modo ancora più stringente, ai veicoli appartenenti alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, già oggetto di limitazioni significative in molte città italiane da diversi anni.

Problemi per i guidatori: le auto da sostituire

A pesare ulteriormente sulle tasche dei proprietari di auto datate arriva anche l’aumento del bollo auto previsto per il 2026, con incrementi che potrebbero raggiungere il 15% per i veicoli Euro 0 ed Euro 1. Alcune regioni starebbero valutando di estendere l’aumento anche alle classi Euro 2 e 3, un’eventualità che aggraverebbe ulteriormente la situazione economica di chi non ha ancora provveduto alla sostituzione del proprio mezzo.

La combinazione tra restrizioni alla circolazione e costi fiscali più elevati sta di fatto costringendo molti automobilisti a decisioni rapide, spesso più dettate dall’urgenza che da una reale pianificazione dell’acquisto.

Sul fronte degli incentivi, pur non essendoci al momento un piano statale strutturale, diverse regioni si sono mosse autonomamente per sostenere chi decide di rottamare un veicolo inquinante. La Regione Lombardia, ad esempio, ha stanziato contributi fino a 3.500 euro per l’acquisto di veicoli elettrici o a idrogeno e fino a 3.000 euro per chi opta per auto a benzina, GPL, metano o ibride con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, a condizione che venga contestualmente rottamato un veicolo inquinante.

Altre regioni seguono un percorso simile con modalità proprie: la Valle d’Aosta riconosce contributi pari al 50% del prezzo di acquisto per veicoli elettrici o ibridi, con massimali che variano in base all’età del beneficiario e alla classe ambientale del veicolo rottamato. In Sicilia, invece, è possibile ottenere fino a 5.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica e 2.500 euro per un’ibrida Euro 6, senza l’obbligo di rottamazione, una condizione che facilita l’accesso agli incentivi anche per chi non possiede già un veicolo datato da sostituire.

Per orientarsi tra le diverse opportunità, il primo passo resta quello di informarsi dettagliatamente sugli incentivi disponibili nella propria regione di residenza, verificando requisiti di accesso, classi ambientali ammesse e soprattutto le tempistiche di presentazione della domanda, spesso vincolate a scadenze specifiche e a fondi limitati che si esauriscono rapidamente una volta aperti gli sportelli.

Accanto agli incentivi pubblici, molti concessionari propongono inoltre promozioni cumulabili con i contributi regionali, capaci di abbattere ulteriormente il costo finale di acquisto di un veicolo nuovo.

Un’alternativa spesso sottovalutata riguarda l’acquisto di veicoli usati recenti, purché conformi alle normative Euro 6 o superiori: una soluzione che consente di rispettare le nuove restrizioni alla circolazione senza affrontare l’impegno economico di un’auto nuova, offrendo in molti casi un buon rapporto qualità-prezzo e dotazioni tecnologiche già allineate agli standard più recenti in termini di sicurezza ed efficienza energetica. Anche finanziamenti e formule di leasing, sempre più diffusi anche per i veicoli elettrici, rappresentano strumenti utili per diluire nel tempo l’impegno economico legato al cambio auto.

Con un quadro normativo destinato a stringersi ulteriormente nei prossimi mesi, per i proprietari di veicoli datati diventa sempre più urgente non limitarsi a informarsi, ma agire concretamente: valutare per tempo le opzioni disponibili, dagli incentivi regionali alle formule di finanziamento, resta il modo più efficace per affrontare la transizione senza subire passivamente l’impatto economico delle nuove restrizioni alla circolazione.