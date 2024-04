Prodotti APPLE a NIENTE? MacBook Pro SVENDUTO per 24h su Amazon

Hai sempre cercato un prodotto Apple svenduto sul web ma non hai mai trovato nulla di decente? Ecco, la svendita più pazza del web. MacBook Pro a solamente 698€, invece di 767,80€. Corri su Amazon, prima che possa finire.

Ne restano pochissimi pezzi disponibili su Amazon, ti conviene davvero correre a prendere questo pc davvero unico, con tanto di sconto pazzo del 9%. Corri a prenderlo subito!

2020 Apple MacBook Pro

MacBook Pro a davvero niente oggi su Amazon. Un pc di Apple, del 2020, ricondizionato in ottime condizioni, super acquistato.

Questo MacBook usato non è certificato Apple, ma è stato ispezionato, testato e pulito professionalmente da fornitori qualificati Amazon. Inoltre, non presenta imperfezioni estetiche visibili tenendo il prodotto a una distanza di 30 centimetri.

Inoltre, è dotato di una batteria con una capacità superiore all’80% rispetto a quelli nuovi. Gli accessori potrebbero non essere originali, ma sono compatibili e completamente funzionanti. Il prodotto potrebbe essere fornito in una scatola generica.

Pochissimi pezzi rimasti oggi! Ti conviene correre subito su Amazon, sta davvero per finire in queste ore. Lo trovi a davvero niente, un macbook simile, con 256GB di memoria, non puoi fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.