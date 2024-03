Produttivi anche fuori casa: ecco il monitor portatile da 14 Pollici!

Chi è abituato ad utilizzare un monitor esterno in combo con il proprio notebook, sa benissimo quanto sia importante avere a disposizione molto spazio anche fuori casa. Purtroppo però è difficile avere sempre a disposizione un monitor esterno di grande dimensioni. In realtà, per migliorare la produttività, potrebbe bastare un monitor esterno da 14 pollici con buona risoluzione e magari ad un prezzo non eccessivo. Non esiste? Sbagliato! Ecco il monitor potatile con touch screen da ben 14 pollici a prezzo super ridotto! Solo 104,97€ grazie al ribasso del 10% su Amazon!

Lavorare anche quando sei in giro: monitor portatile da 14 pollici arriva in soccorso!

Purtroppo, chi è abituato a lavorare con molti pixel a disposizione, non sempre si accontenta di schermi da 15 o 16 pollici in movimento. Sempre più spesso infatti si ricorre all’utilizzo di prodotti come quello in offerta quest’oggi.

Si tratta di un monitor portatile da 14 pollici con risoluzione FullHD e dalle ottime caratteristiche tecniche. Le porte a bordo sono tantissime: non manca una HDMI e una USB-C che permettono quindi di collegarlo a tutti i vari device. Con un solo cavo e un notebook compatibile, il monitor è in grado non solo di estendere le potenzialità del computer, ma di essere alimentato. La porta USB-C è quindi la più versatile da utilizzare, soprattutto se vi trovate in movimento.

La funzionalità touch permette inoltre di essere utilizzato in tutti quei contesti in cui, se non lo si ha a disposizione, c’è necessità di interagire con le dita sullo schermo.

Non manca una cover stand per trasportarlo e degli altoparlanti esterni integrati. Sarà il vostro alleato perfetto ovunque!

Acquista subito il monitor esterno da 14 pollici e migliora una volta per tutte la tua produttività in movimento! Oggi questo magnifico prodotto è in super sconto Amazon del 10% e costa solo 104,97€. Approfittane subito e non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.