Produttività al top con iPAD AIR in offerta su Amazon

Hai la necessità di avere un dispositivo che ti permetta di continuare i tuoi progetti lavorativi, anche quando ti ritrovi in mobilità e non hai a disposizione il tuo PC desktop o il PC dell’ufficio? Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti iPad Air (5° generazione) in offerta al sensazionale prezzo di soli 679 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iPad Air: il migliore di sempre

Tra i punti di forza alla base di questo tablet troviamo uno splendido display Liquid Retina da ben 10.9 pollici di diagonale, che ti permette di avere tutti i tuoi progetti perfettamente sotto controllo, anche da remoto. Grazie all’elevata definizione dello schermo hai inoltre la possibilità di guardare film e serie TV in mobilità sulle principali piattaforme di streaming come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni contenuto visivo.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questa generazione di iPad Air è senz’ombra di dubbio il chip Apple M1, che garantisce delle prestazioni davvero sbalorditive e sensazionali: avrai la possibilità di avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Molto apprezzata la presenza del sensore Touch ID in corrispondenza della parte superiore del tablet, che ti permette quindi di sbloccarlo in maniera rapida e intuitiva, senza necessariamente perdere tempo a digitare lunghe e inutili password.

La connettività poi è senz’altro la parola chiave di iPad Air, grazie al modulo Wi-Fi 6 che ti assicura un’ottima velocità sia in download che in upload, permettendoti di lavorare tranquillamente anche in smart working. Per non parlare poi della compatibilità con Apple Pencil, grazie alla quale potrai disegnare o prendere appunti nel corso delle tue lezioni universitarie.

Con poco più di 670 euro, in sintesi, puoi portarti a casa uno dei migliori tablet degli ultimi anni, con cui potrai lavorare senza problemi oltre che dedicarti al tuo svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo iPad Air (5° generazione) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, cercando di fare il più veloce possibile perchè le unità attualmente disponibili potrebbero esaurirsi nel giro di qualche ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.