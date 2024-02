Produttività ovunque con ACER CHROMEBOOK in offerta

Spesso e volentieri, quando magari ci ritroviamo fuori casa, sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo che ci consenta di continuare il nostro flusso lavorativo anche in assenza del nostro PC desktop. In tal senso i notebook sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente consigliati per questo utilizzo: alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti Acer Chromebook in offerta al sensazionale prezzo di soli 329 euro, con un ottimo 6% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Acer.

Acer Chromebook: adatto ad ogni contesto

Partiamo prima di tutto dallo splendido display da ben 14 pollici di diagonale, che ti permette di avere tutti i tuoi progetti di lavoro perfettamente sotto controllo. Grazie all’elevata definizione in Full HD avrai la possibilità di guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni prodotto.

Grazie poi all’acquisto di questo notebook avrai diritto ad un anno di Google One, avendo così a disposizione ben 100 GB di memoria in cloud per archiviare tutte le tue foto, video ed eventuali file di lavoro che desideri, senza occupare ulteriore memoria fisica.

Davvero sensazionale anche l’autonomia grazie alla batteria al litio che ti assicura fino a 12 ore totali permettendoti di arrivare senza problemi alla fine della giornata, senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica extra.

Il notebook monta al suo interno il sistema operativo Chrome OS, realizzato dalla stessa Google, che permette il massimo delle prestazioni possibili. Tutto viene garantito dal processore Intel Pentium Silver N5030, che garantisce delle performance davvero oltre ogni limite, dandoti la possibilità di utilizzare anche i programmi più pesanti, come nel caso del fotoritocco o del videoediting.

A poco più di 300 euro hai la possibilità di accaparrarti uno dei migliori notebook in circolazione, con cui potrai lavorare o dedicarti al tuo svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Acer Chromebook in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.