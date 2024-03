Produttività ovunque con ASUS VIVOBOOK in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo il bisogno di avere con noi un dispositivo che ci permetta di continuare la nostra produttività anche quando siamo fuori casa, e non disponiamo ovviamente del nostro PC desktop o del PC dell’ufficio. In questi casi i notebook sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente consigliati: alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il notebook ASUS Vivobook in offerta al sensazionale prezzo di soli 599 euro, con un ottimo 8% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS Vivobook: potenza al giusto prezzo

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon il notebook si presenta nella sua splendida colorazione Argento, davvero elegante e perfetta per tutti i gusti. Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo notebook, rappresentato ovviamente dal suo display da ben 14 pollici di diagonale, che ti consente di tenere perfettamente sotto controllo tutti i tuoi progetti di lavoro.

Grazie all’elevata definizione avrai la possibilità di guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni prodotto multimediale che intendi trasmettere.

Molto apprezzato l’SSD da ben 256 GB di memoria, che ti permette di catalogare al suo interno foto, video ed eventuali file di lavoro, senza la costante preoccupazione di eliminare eventuali file. All’interno del notebook trovi inoltre il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, per cui non dovrai perdere tempo a installare ulteriori file di sistema e potrai cominciare ad utilizzarlo fin da subito.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo notebook è sicuramente il suo processore Intel Core i3-1315U, che garantisce delle prestazioni davvero sensazionali e sbalorditive.

Ti bastano poco più di 590 euro per portarti a casa uno dei migliori notebook attualmente in circolazione, con cui potrai svolgere ogni tipologia di attività senza compromessi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo ASUS Vivobook 14 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

