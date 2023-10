Produttività ovunque con ASUS VIVOBOOK in offerta

Nel caso in cui siamo lavoratori o studenti universitari, abbiamo spesso la necessità di continuare il nostro flusso di lavoro e di studio anche quando ci ritroviamo fuori casa, e non disponiamo ovviamente del nostro PC desktop di casa. Proprio alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti l’ASUS Vivobook Pro 15 in offerta al sensazionale prezzo di soli 1099 euro, con ben 100 euro di risparmio rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice, ASUS.

ASUS Vivobook: potenza al giusto prezzo

Tra i punti di forza alla base di questo notebook troviamo lo splendido display OLED da 15 pollici, che grazie alla gamma cromatica DCI-P3 ti restituisce dei colori vividi più che mai, riuscendo a godere anche del più piccolo dettaglio grazie alla risoluzione 2.8 K, guardando le tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming. Grazie alla frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, poi, avrai una fluidità mai vista prima su un dispositivo del genere, un parametro davvero fondamentale soprattutto se giochi a videogiochi frenetici come Call of Duty o Battlefield.

Il vero cuore pulsante di ASUS Vivobook Pro 15 è però rappresentato dal processore Ryzen 7 6800H, che abbinato a 16 GB di RAM e una scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050, riescono a garantirti il massimo delle prestazioni, anche nel caso dei programmi più pesanti, come ad esempio quelli di fotoritocco o di videoediting.

Grazie all’unità SSD da ben 512 GB, poi, potrai archiviare tranquillamente tutte le tue foto, video ed eventuali file di lavoro senza preoccuparti di riempirla, dato l’ampio spazio messo a disposizione. Il notebook poi è davvero silenzioso e impercettibile: questo risultato in particolare è stato raggiunto grazie al design delle ventole a pale curvate, che permette di aumentare significativamente il flusso d’aria (garantendo quindi un’ottima dissipazione del calore) nonostante il bassissimo rumore generato.

Molto apprezzata poi anche la presenza della webcam integrata, che grazie alla tecnologia ASUS 3D Noise Reduction permette di avere una resa visiva davvero soddisfacente, perfetta per effettuare videochiamate con i propri amici, colleghi o famigliari con qualsiasi app a disposizione.

Insomma, a poco più di 1000 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook dalle prestazioni eccezionali, perfetto per ogni tua necessità, dalla visione dei film in streaming fino alla gestione del tuo lavoro in mobilità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo ASUS Vivobook Pro 15 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

