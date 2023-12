Produttività ovunque con HP CHROMEBOOK in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere a nostra disposizione un dispositivo che ci permetta di continuare il nostro flusso lavorativo e produttivo anche quando ci ritroviamo fuori casa o in viaggio, e non abbiamo ovviamente il nostro PC desktop o dell’ufficio. Ecco dunque che i PC portatili sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente consigliati in tal senso: alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti HP Chromebook 15A-NA0000SL in offerta al sensazionale prezzo di soli 329 euro, con un ottimo sconto del 27% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caos HP.

HP Chromebook: adatto ad ogni uso

Partiamo prima di tutto da quello che potremmo definire come vero e proprio cuore pulsante alla base di questo Chromebook, vale a dire il suo processore Intel Celeron N4500, che è caratterizzato da una frequenza massima da 2.8 GHz e da un basso consumo energetico, il che ti permette di risparmiare un bel po’ anche in termini di energia elettrica e bollette mensili.

Eccezionale anche il display da ben 15.6 pollici di diagonale, che garantisce un ampissimo angolo di visione fino a 178°. Grazie all’elevata risoluzione in Full HD potrai avere tutti i tuoi progetti di lavoro perfettamente sotto controllo e a tua disposizione in ogni momento, e oltre a questo potrai benissimo utilizzarlo per guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tanti altri ancora.

La tastiera presenta una corsa dei tasti da 1.5 millimetro, in modo da restituirti una digitazione comoda e confortevole anche dopo ore di lavoro.

Molto buona anche l’autonomia di questo Chromebook, che grazie alla batteria in litio riesce a garantire fino a 11 ore e 30 minuti di schermo attivo, così da permetterti di arrivare indenne alla fine della giornata lavorativa senza la necessità stringente di portarti dietro powerbank o altri accessori simili.

In definitiva a poco più di 320 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori Chromebook attualmente in commercio, con cui potrai gestire senza alcun tipo di problema tutte le tue attività produttive, oltre che il tuo svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo HP Chromebook 15A-NA0000SL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

