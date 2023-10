Produttività ovunque con il Mini PC in offerta su Amazon

Spesso e volentieri quando assembliamo un nuovo PC pensiamo ad un case dalle dimensioni importanti e ingombranti: queste dimensioni però poco si adattano nel caso in cui abbiamo esigenza di un prodotto il più possibile portatile, che possa essere dunque trasportato senza problemi da un posto all’altro. Proprio sulla base di questa particolare necessità Amazon ha ben pensato di proporti il Mini PC NiPoGi in offerta su Amazon allo strabiliante prezzo di soli 139 euro, con 10 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla compagnia produttrice.

Mini PC NiPoGi: potenza racchiusa in una mano

Il vero cuore pulsante di questo minuscolo dispositivo consiste nel potentissimo processore Intel N95 di 12° generazione, che grazie ai 4 core garantisce prestazioni senza uguali: puoi avviare qualsiasi software utilizzi solitamente senza problemi, in modo da garantirti il più ottimale flusso di lavoro, anche nell’utilizzo di programmi molto pesanti come Adobe Photoshop o Premiere.

Uno dei punti di forza di questo Mini PC è rappresentato ovviamente dalla sua enorme portabilità: grazie al suo peso leggerissimo e alle sue scarse dimensioni lo puoi portare praticamente ovunque, riuscendo nel giro di pochissimo tempo a collegarlo al primo monitor che trovi a disposizione. Questo ritorna utilissimo soprattutto per chi ha poco spazio in casa, e necessita di ottimizzarlo efficacemente. Può essere perfetto ad esempio per i tuoi bambini e la didattica a distanza, così come può essere il tuo perfetto alleato all’interno del tuo ufficio.

Molto apprezzato poi l’SSD da 256 GB, che ti consente di archiviare foto, video e file di lavoro senza alcun problema al suo interno. Grazie al supporto al Wi-Fi e al Bluetooth, poi, puoi collegarti in men che non si dica a qualsiasi rete internet, riuscendo a lavorare senza problemi da ogni punto. All’interno della confezione trovi anche un cavo HDMI, grazie al quale puoi collegarlo a qualsiasi monitor in alta definizione.

In definitiva, portarsi a casa un Mini PC dalle prestazioni eccezionali e soprattutto a un prezzo del genere è praticamente un miracolo, considerando il prezzo medio di questi dispositivi: ecco una delle numerosissime motivazioni per cui ti suggeriamo fortemente l’acquisto di questo Mini PC NiPoGi in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e potrebbe dunque terminare da un momento all’altro.

