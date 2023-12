Produttività ovunque con IPAD PRO in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere a disposizione un dispositivo che ci permetta, anche quando ci ritroviamo in mobilità, di continuare senza problemi il nostro flusso lavorativo, e che sia soprattutto facile e comodo da trasportare. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti iPad Pro 2022 in offerta al sensazionale prezzo di soli 989 euro, con un ottimo sconto di ben 80 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iPad Pro: il miglior iPad di sempre

Partiamo da quello che potremmo considerare come vero e proprio cuore pulsante di questo tablet, rappresentato in particolare dal chip proprietario M2, che offre delle prestazioni davvero sbalorditive: grazie a questo nuovissimo processore avrai la possibilità di avviare qualsiasi tipologia di app, anche quelle più pesanti come nel caso del fotoritocco o di videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione.

Per non parlare dello splendido display Liquid Retina XDR da 11 pollici, che ti consente di visualizzare ogni contenuto con la massima fedeltà visiva. Grazie all’elevata definizione e al supporto alla tecnologia HDR avrai la possibilità di vedere film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora, riuscendo a godere anche dei più piccoli dettagli.

Grazie al sistema operativo iPad OS avrai la possibilità di lavorare con app completamente ridisegnate da zero, che avranno un aspetto e funzionalità del tutto simili alla versione desktop per iMac. Nulla da dire anche per il comparto fotocamere, grazie al grandangolo con sensore da 12 megapixel, abbinato all’ultragrandangolo con sensore da 10 megapixel, che insieme ti permetteranno di fare scatti suggestivi e immortalare i tuoi ricordi ovunque ti trovi.

Molto buona anche la connettività Wi-Fi, che permette di avere un’eccellente velocità sia in download che in upload, collegandosi istantaneamente al tuo router di casa o agli hotspot che trovi in giro.

In definitiva a poco più di 980 euro hai la possibilità di portarti a casa un’eccezionale tablet con cui potrai condurre ogni tipo di attività, dal lavoro al puro svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo iPad Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

