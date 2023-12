Produttività ovunque con LAPTOP HP a un prezzo STRACCIATO

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere un dispositivo che riesca a coniugare alla perfezione il peso leggero di uno smartphone alla potenza di un PC desktop. Ecco che a tal proposito i notebook e i laptop sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente indicati: alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il laptop HP (modello 14S-DQ0005SL) in offerta al sensazionale prezzo di soli 279 euro, con un ottimo sconto del 15% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso HP.

Laptop HP: perfetto per ogni uso

Partiamo prima di tutto dallo chassis dalla colorazione Natural Silver, che ben si presta ad ogni occasione. Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo laptop è rappresentato dal suo processore Intel Celeron N4120, che ha una frequenza massima di 2.6 GHz, e permette di avere delle prestazioni davvero eccezionali potrai dunque avviare qualsiasi tipo di programma, anche i software più pesanti di fotoritocco e videoediting, senza il benché minimo problema.

Per non parlare poi del display da 14 pollici di diagonale e risoluzione Full HD, che permette di avere tutti i tuoi progetti di lavoro sotto controllo. Grazie poi all’elevata definizione dello schermo, avrai la possibilità di guardare tranquillamente film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Molto apprezzata anche la luminosità che arriva fino a un valore massimo di 220 nits, riuscendo così a garantire un’ottima visione anche in condizioni di estrema luminosità negli ambienti all’aperto.

Molto apprezzata poi la presenza dell’SSD da ben 128 GB, che ti permette di catalogare all’interno foto, video e file di lavoro, con un’elevata capacità di lettura e di scrittura, soprattutto se messa a paragone con i vecchi hard disk tradizionali che venivano utilizzati fino a poco tempo fa.

Grazie alla presenza della webcam potrai anche effettuare videochiamate con i tuoi amici e famigliari, servendoti delle piattaforme apposite come Google Meet o Zoom.

In definitiva a poco più di 270 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori laptop attualmente presenti in commercio, con il quale potrai lavorare senza problemi oltre che dedicarti al tuo svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo laptop HP (modello 14S-DQ0005SL) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente e senza preavviso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.