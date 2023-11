Produttività ovunque con LENOVO YOGA 6 in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità, soprattutto quando siamo in mobilità e fuori dal nostro ufficio, di avere con noi un dispositivo che ci permetta di continuare senza problemi il nostro flusso lavorativo. Ecco dunque che i notebook sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente consigliati in tal senso, riuscendo a garantire la giusta potenza per questo compito. Alla luce di questo Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti il notebook Lenovo Yoga 6 in offerta all’incredibile prezzo di soli 1079 euro, con un ottimo 10% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Lenovo.

Lenovo Yoga 6: perfetto per ogni uso

Tra i punti di forza alla base di questo notebook convertibile troviamo senz’ombra di dubbio il suo splendido display da 13.3 pollici e risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel, tanto per intenderci), che permette di farti godere anche dei più piccoli dettagli, risultando utilissimo quando lavori. Oltre a questo puoi utilizzarlo anche per guardare film e serie TV in totale tranquillità, anche grazie ai 300 nits di luminosità che permettono una visione ottimale anche nel corso delle giornate più soleggiate, come accade ad esempio nei mesi estivi.

Il vero cuore pulsante di questo notebook è rappresentato dal processore AMD Ryzen 7 7730U, che abbinato a ben 16 GB di RAM garantisce delle prestazioni davvero eccezionali: grazie a questo potente chip potrai dunque accedere anche ai software più pesanti, come ad esempio nel caso dei programmi di fotoritocco e videoediting, senza avere neanche il più piccolo tentennamento o esitazione. Sbalorditiva è anche la memoria, con ben 1 TB di spazio libero che ti permettono di catalogare foto, video e i tuoi file di lavoro senza alcun tipo di problema.

Per non parlare poi del peso estremamente ridotto e pari a soli 1.4 kg, che ti consente di trasportarlo praticamente ovunque all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio. La particolarità maggiore di questo notebook consiste nella sua natura convertibile, dal momento che può trasformarsi in un vero e proprio tablet all’evenienza.

In definitiva, a poco più di 1000 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook convertibile dalle prestazioni davvero eccellenti, che si presta senza problemi a qualsiasi tipologia di lavoro o attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo notebook Lenovo Yoga 6 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato in occasione del Black Friday e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

