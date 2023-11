Produttività ovunque con notebook MSI in offerta su Amazon

Il più delle volte sentiamo la necessità di avere sempre con noi un dispositivo che ci permetta di continuare il nostro flusso lavorativo anche quando ci ritroviamo in mobilità e siamo fuori dal nostro ufficio, magari per diversi giorni. Ecco che in queste situazioni un notebook portatile è senz’altro il dispositivo più consigliato e che maggiormente si presta alla finalità. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti il notebook MSI Modern 14 (modello C12M-203it) in offerta al sensazionale prezzo di soli 429 euro, con un ottimo sconto pari al 14% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso MSI.

Notebook MSI: la potenza al tuo servizio

Tra i punti di forza alla base di questo notebook troviamo il suo peso estremamente ridotto, pari a solo 1.4 kg, che ti permette di trasportarlo praticamente ovunque ti trovi all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio. Il notebook monta un display da ben 14 pollici di diagonale e risoluzione Full HD, che ti permette di avere completamente sotto controllo i tuoi progetti di lavoro. Oltre a questo, grazie all’elevata definizione, hai anche la possibilità di utilizzarlo per guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta, riuscendo a godere anche dei più piccoli particolari. Ottima la frequenza d’aggiornamento, pari a 60 Hz, che restituisce la giusta dinamicità e fluidità alla tua visione.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo notebook è però rappresentato dal suo processore Intel Core i3-1215U, che ti permette di avviare qualsiasi programma, anche quelli più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza il benché minimo tentennamento o esitazione.

Molto apprezzato poi anche l’SSD da ben 512 GB di capienza, che ti permette di catalogare senza problemi tutte le tue foto, video o addirittura i file di lavoro, con una notevole velocità sia in lettura che in scrittura.

In definitiva a poco più di 420 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori notebook per qualità / prezzo attualmente presenti sul mercato, con il quale potrai sia lavorare in mobilità che guardare film e serie TV in totale tranquillità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo notebook MSI Modern (modello C12M-203it) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

