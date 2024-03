Produttività ovunque con SURFACE LAPTOP 5 in offerta

Hai bisogno di un dispositivo che ti permetta di continuare il tuo flusso lavorativo anche quando sei fuori casa e non disponi del tuo PC desktop o del PC dell’ufficio? In questo caso il dispositivo maggiormente indicato è sicuramente il notebook portatile o laptop, che coniuga la potenza di un PC alla sua portabilità. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il Microsoft Surface Laptop 5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 899 euro, con un ottimo 7% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Microsoft.

Surface Laptop 5: potenza in mobilità

Tra i punti di forza alla base di questo laptop troviamo sicuramente il suo schermo da 13.5 pollici di diagonale, che presenta la funzionalità di touchscreen PixelSense, in modo tale da garantirti la miglior produttività possibile anche quando sei in viaggio e non puoi scrivere con la classica tastiera.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo laptop è sicuramente il suo processore Intel Core di 12° generazione, che abbinato alla scheda video integrata Intel Iris promette delle prestazioni a dir poco sbalorditive: avrai quindi la possibilità di avviare qualsiasi programma, anche i software più pesanti di fotoritocco o videoediting, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro grazie alla piena compatibilità con Dolby Atmos, che garantisce il massimo del coinvolgimento possibile per ogni contenuto multimediale che intendi trasmettere.

Grazie al servizio Xbox Game Pass Ultimate hai poi la possibilità di accedere a centinaia di videogiochi, per garantirti ore e ore di intrattenimento anche quando sei in viaggio. All’interno del laptop trovi il sistema operativo Windows 11 preinstallato, per cui non dovrai perdere tempo a installare ulteriori file di sistema e potrai cominciare ad utilizzarlo fin da subito.

Ti bastano poco più di 890 euro per portarti a casa uno dei migliori laptop attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare Microsoft Surface Laptop 5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

