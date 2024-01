Produttività ovunque con TABLET OUKITEL in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo che ci permetta di continuare anche da remoto il nostro flusso lavorativo, senza necessariamente dover ricorrere al PC desktop o al PC dell’ufficio, sopratutto quando siamo in mobilità. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il tablet OUKITEL in offerta al sensazionale prezzo di soli 369 euro: ma non è finita qui, in quanto grazie al coupon da 30 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 339 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso OUKITEL.

Tablet OUKITEL: semplicemente indistruttibile

Partiamo prima di tutto dallo splendido display da ben 10.1 pollici e risoluzione Full HD, che ti permette di tenere tutte le tue app di produttività preferite sotto controllo. Grazie all’elevata definizione, poi, avrai la possibilità di guardare film e serie TV in streaming sulle principali piattaforme tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli.

Ottima la connettività di questo tablet grazie alla connessione 4G Dual Sim e alla connessione Wi-Fi, che insieme ti garantiscono un collegamento perfetto ovunque ti trovi: questa è una caratteristica che ti può tornare davvero molto utile se ad esempio lavori in smart working e hai (ovviamente) bisogno di una connessione stabile ed efficace.

Molto buono il comparto fotocamere, grazie al sensore principale da ben 16 megapixel, che ti permette di immortalare i tuoi momenti migliori quando sei in viaggio. Il tablet poi è completamente impermeabile con certificazione IP69K, quindi non dovrai preoccuparti di gocce d’acqua e residui di polvere, potendolo dunque utilizzare anche al mare o in piscina senza alcun tipo di problema.

Davvero sensazionale anche l’autonomia di questo tablet con una batteria da ben 20000 mAh, che ti permette di arrivare alla fine della giornata senza nessun problema, senza la costante pressione di doverti portare powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

In definitiva a poco più di 330 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori tablet indistruttibili al momento sul mercato, con cui potrai fare ogni tipo di attività in ogni condizione possiible, anche quelle più estreme, senza il rischio di rovinarlo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo l’acquisto di questo tablet OUKITEL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

