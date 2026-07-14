Guida ai programmi in diretta su Rai 2 oggi

Come seguire i programmi Rai 2 oggi, martedì 14 luglio 2026

Quante volte ti sei chiesto cosa trasmette Rai 2 in un determinato momento della giornata, magari per organizzare meglio il pomeriggio o semplicemente per non perderti una serie che segui da settimane? Conoscere in anticipo i programmi Rai 2 oggi è più semplice di quanto sembri, e questa guida ti accompagna attraverso la programmazione di martedì 14 luglio 2026, dalla prima mattina fino alla copertura sportiva del pomeriggio, con tutti i consigli pratici per non perdere nulla.

Rai 2 è il secondo canale della televisione pubblica italiana, sintonizzabile al numero 2 del telecomando su tutte le piattaforme digitali terrestri nazionali. Come ogni estate, il palinsesto si adatta ai ritmi della stagione calda, mescolando serie storiche, informazione e grandi eventi sportivi dal vivo.

La programmazione mattutina: serie e informazione

La giornata su Rai 2 inizia molto presto, con una programmazione pensata per chi si sveglia all’alba o lascia la televisione accesa come sottofondo durante la colazione.

Le serie del mattino presto

Alle 05:30 va in onda Ritorno a Las Sabinas, Stagione 1, Episodio 23. Si tratta di una delle serie che accompagna il risveglio degli spettatori più mattinieri, con una narrazione adatta a chi vuole seguire una storia senza troppa concentrazione nelle primissime ore.

Alle 06:10 è la volta di La grande vallata, Stagione 1, Episodio 25. Una serie che richiama atmosfere classiche, perfetta per chi ha già la testa sul lavoro ma vuole un po’ di compagnia televisiva durante la colazione.

Alle 07:00 arriva un classico intramontabile: Baywatch, Stagione 3, Episodio 10. La serie ambientata sulle spiagge californiane è uno di quei titoli che non smette mai di funzionare, soprattutto nei mesi estivi quando l’atmosfera si sposa perfettamente con il mood della stagione.

Il TG2 e l’informazione della mattina

Chi vuole restare aggiornato sulle notizie del giorno ha due appuntamenti fissi con il telegiornale:

08:30 – TG2, l’edizione del mattino per iniziare la giornata con le principali notizie nazionali e internazionali.

– TG2, l’edizione del mattino per iniziare la giornata con le principali notizie nazionali e internazionali. 10:00 – TG2, un secondo aggiornamento che permette di recuperare eventuali sviluppi delle ultime ore.

Il TG2 è da sempre uno dei telegiornali di riferimento del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, con una linea editoriale che punta sull’equilibrio tra notizie di attualità, economia, cultura e sport.

Il grande evento del pomeriggio: il Tour de France

Il piatto forte dei programmi Rai 2 oggi è senza dubbio la copertura del Tour de France, in onda a partire dalle 14:40. Luglio è il mese della Grande Boucle, e Rai 2 si conferma anche quest’anno la casa italiana del ciclismo su strada più famoso al mondo.

Immagine generata con AI

La diretta del Tour de France è uno degli appuntamenti sportivi estivi più attesi dagli appassionati di ciclismo. Le tappe si susseguono ogni giorno, con scenari mozzafiato tra montagne, pianure e villaggi francesi, e la telecronaca italiana aggiunge emozione e contesto per chi segue la corsa con passione.

Perché il Tour de France su Rai 2 è un evento da non perdere

Seguire il Tour de France in diretta televisiva significa vivere la corsa in tempo reale, con aggiornamenti sui distacchi, le fughe, i ritiri e i colpi di scena che caratterizzano ogni tappa. Ecco cosa rende la copertura Rai particolarmente apprezzata:

Telecronaca in italiano : commentatori esperti che contestualizzano ogni momento della gara per il pubblico nazionale.

: commentatori esperti che contestualizzano ogni momento della gara per il pubblico nazionale. Immagini aeree : le riprese dall’elicottero mostrano i paesaggi francesi in tutta la loro bellezza, rendendo la visione piacevole anche per chi non è un appassionato di ciclismo.

: le riprese dall’elicottero mostrano i paesaggi francesi in tutta la loro bellezza, rendendo la visione piacevole anche per chi non è un appassionato di ciclismo. Analisi tattiche : gli esperti in studio spiegano le strategie delle squadre, rendendo la gara comprensibile anche ai neofiti.

: gli esperti in studio spiegano le strategie delle squadre, rendendo la gara comprensibile anche ai neofiti. Copertura completa: la diretta inizia con anticipo rispetto alla partenza della tappa, con interviste e anticipazioni.

Come seguire Rai 2 anche in streaming

Non sempre si è davanti alla televisione nell’orario giusto. Per questo vale la pena sapere che Rai 2 è disponibile anche in diretta streaming gratuita su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai accessibile da smartphone, tablet, smart TV e computer. Basta registrarsi gratuitamente per accedere alla diretta e a tutti i contenuti on demand.

Se invece preferisci consultare la guida TV completa per pianificare la serata, siti come SuperGuidaTV offrono la programmazione aggiornata ora per ora, compresi i programmi del tardo pomeriggio e della prima serata che non sempre vengono comunicati con largo anticipo.

Consigli pratici per non perdere i programmi Rai 2

Organizzare la visione in anticipo è il modo migliore per godersi la televisione senza stress. Ecco alcune abitudini utili:

Imposta un promemoria sul telefono per gli appuntamenti fissi, come la diretta del Tour de France alle 14:40.

sul telefono per gli appuntamenti fissi, come la diretta del Tour de France alle 14:40. Usa la funzione di registrazione del decoder digitale terrestre se non puoi seguire un programma in diretta.

del decoder digitale terrestre se non puoi seguire un programma in diretta. Controlla RaiPlay per vedere se il programma che hai perso è disponibile on demand: molte serie e speciali vengono caricati poco dopo la messa in onda.

per vedere se il programma che hai perso è disponibile on demand: molte serie e speciali vengono caricati poco dopo la messa in onda. Consulta la guida TV online la sera prima, così sai già cosa ti aspetta il giorno successivo senza sorprese.

Una giornata televisiva pensata per l’estate

Guardando nel complesso i programmi Rai 2 oggi, emerge chiaramente la logica del palinsesto estivo: serie leggere nelle ore più difficili del mattino, informazione puntuale con il TG2, e poi il grande sport nel pomeriggio con il Tour de France. È una formula collaudata che funziona perché rispetta le abitudini degli spettatori durante i mesi caldi, quando molti sono in vacanza o lavorano con orari diversi dal solito.

Che tu sia un appassionato di ciclismo che aspetta con ansia la diretta delle 14:40, un nostalgico di Baywatch che si gode un episodio storico al mattino, o semplicemente qualcuno che vuole restare informato con il TG2, Rai 2 offre oggi una programmazione variegata e adatta a diversi tipi di pubblico. Tieni d’occhio RaiPlay per eventuali aggiornamenti sulla programmazione serale, che in estate può subire variazioni dell’ultimo minuto in base agli eventi sportivi o alle notizie di giornata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.