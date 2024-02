Proiettore 4K da Cinema a un PREZZO FOLLE!

Avere un proiettore a casa è sempre un grandissimo vantaggio in occasione di una festa con amici o per godersi una serata all’insegna di un bellissimo film. Non tutti i proiettori ovviamente sono uguali, quindi se stai cercando un proiettore che renda le tue serate indimenticabili hai bisogno di ULTIMEA Proiettore 4K, disponibile OGGI su Amazon con un coupon di 150€ e un ulteriore codice sconto del 20%.

I 900 ANSI di luminosità rendono questo proiettore di alta qualità, con un pannello LCD da 5 pollici, videoproiettore full HD nativo che offre un aumento del 30% rispetto alla luminosità di tutti gli altri videoproiettori a LED presenti sul mercato. Quindi, è quasi impareggiabile dal punto di vista della luminosità, risoluzione e saturazione dei colori.

ULTIMEA Proiettore 4K: il cinema direttamente a casa tua

Con ULTIMEA 4K avrai una decodifica in 4K e HDR10, capace di rendere l’immagine un vero spettacolo e migliorare gli angoli e le zone più scure. Ogni scena sarà infatti dettagliata, ogni colore realistico e i neri estremamente profondi. Tra le funzionalità intelligenti del proiettore ci sarà l’evitamento degli ostacoli e l’allineamento intelligente dello schermo, con un obiettivo ottimizzato per una chiarezza maggiore del 40% e messa a fuoco avanzata automatica.

Il prodotto presenta un ottimo comparto audio, con altoparlanti di 30W a gamma completa con design a membrana indipendente, sinonimo di qualità audio chiara e soprattutto molto potente nei bassi. Inoltre, il WiFi Bluetooth di cui è provvisto integra il Bluetooth 5.3 che permette di collegarsi senza fili immediatamente alla soundbar, per un esperienza audio-visiva senza alcun precedente.

Se vuoi acquistare SUBITO il Proiettore 4K ULTIMEA e avere il cinema in casa tua, APPROFITTA dell’COUPON di Amazon di 150€ sul prezzo finale più un ulteriore CODICE SCONTO del 20%.

