Proiettore Full HD: su Amazon a un PREZZO RIDICOLO!

Avere un proiettore in casa che trasmetta i nostri film preferiti con la migliore qualità dell’immagine possibile è sempre un vantaggio in più. È quello che promette di fare il Proiettore Home Theatre Full HD, OGGI in SCONTO FOLLE su Amazon del -72%! Il prezzo originale di questo straordinario prodotto di Wielio è 459,99€, ma oggi puoi renderlo tuo a soli 129,99€.

Il proiettore WiFi Full HD ha a disposizione le porte HDMI, UDB, VGA, AV e SD, così che può connettersi in maniera semplicissima sia a un semplice smartphone che ad altri dispositivi come PC, PS4, lettori DVD ecc. La distanza consigliata per questo proiettore è 3 metri e può offrire schermi di grandi dimensioni da 42 a 300 pollici.

Proiettore Full HD, acquistalo OGGI con uno SCONTO FOLLE

Come detto prima, il proiettore può collegarsi anche con lo smartphone. Infatti, con il suo supporto WiFi 5G è semplicissimo il mirroring dello smartphone e tutti gli altri dispositivi in pochissimi secondi; quindi, possiamo dire facilmente addio ai cavi di conversione aggiuntivi. Inoltre con il chip 5.2 integrato, questo fantastico strumento può stabilire via Bluetooth un’ottima connessione con altoparlanti e cuffie.

La sua risoluzione nativa è 1080p e 13000 lux ma c’è anche il supporto per il 4k. Infatti esso è dotato della più recente tecnologia LCD e la luminosità dell’ultima versione dell’O7 è stata aumentata da 10000 lumen a 13000. Tutti questi tecnicismi per dire che le immagini saranno nettamente molto più chiare e dettagliate e i danni dovuti alla luce blu saranno nettamente minori.

L’elemento audio è fondamentale, con un sistema che rende tutto l’ambiente coinvolgente proprio come se stessimo al cinema, grazie ai suoi altoparlanti integrati da 5W. Per qualsiasi malfunzionamento, la garanzia copre due anni di danni. Ma devi fare in fretta! Stiamo parlando di un’offerta che probabilmente non ci sarà più per quanto è folle! Uno sconto del -72% con il prezzo finale fissato a 159,99€! Noi vi abbiamo avvisati.

