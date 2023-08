Proiettore in offerta ad un prezzo ALLUCINANTE su Amazon

Avete mai pensato di organizzare una festa con i vostri amici, con tanto di maxischermo e vagonate di cibo? Le TV spesso e volentieri sono troppo piccole per queste attività di gruppo, ma Amazon ci viene fortunatamente in aiuto proponendoci il proiettore Wi-Fi Bluetooth WiMiUS in offerta a soli 99 euro.

Con il proiettore, il cinema è a casa tua

Grazie a questo proiettore Wi-Fi, il tuo sogno di organizzare feste in casa e creare un vero e proprio cinema casalingo, può finalmente avverarsi e diventare realtà. Il proiettore in questione è in alta definizione, con l’incredibile risoluzione di 720p: eccellente anche la luminosità del proiettore, pari a 7000 lumen, che riesce a garantirti un’elevata visibilità anche in condizioni non esattamente ideali, o nel caso sia presente la luce solare residua che entra dalla finestre nel corso della giornata.

Ottima anche la borsa di stoccaggio portatile inclusa, grazie al quale avrai la possibilità di trasportare comodamente il tuo proiettore WiFi dovunque tu voglia, senza necessariamente affaticarti lungo il tragitto, così da avere un cinema portatile in qualsiasi posto lo desideri.

Esso può essere inoltre collegato a uno smartphone per mezzo della connessione Wi-Fi e Bluetooth, così da permetterti di iprodurre qualsiasi contenuto video presente all’interno del dispositivo in questione, grazie alla funzione di Screen Mirroring.

Troviamo poi 2 altoparlanti integrati ad alta fedeltà da 3W ciascuno, che permetteranno un’esperienza al pari di un cinema per te e i tuoi amici. In alternativa, puoi sempre collegare le casse Bluetooth al proiettore, in modo da amplificare ulteriormente l’esperienza sonora.

In definitiva, con nemmeno 100 euro avete la possibilità di portarvi a casa un dispositivo che vi consentirà di fruire dei vostri film e serie preferite al massimo delle dimensioni possibili: vi consigliamo dunque di acquistare il proiettore Wi-Fi WiMiUS in offerta su Amazon cliccando a questo indirizzo, prima che le unità vadano completamente esaurite e non siano più disponibili. Oltretutto è spedito da Amazon, e questo permette di avere le spese di spedizione completamente gratuite grazie al servizio Amazon Prime, un altro buon incentivo per acquistare questo proiettore e riceverlo in nemmeno un giorno a casa.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.