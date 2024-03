Proiettore Dolby Audio JBL: qualità TOP a un prezzo MAI VISTO su Amazon

Non è assolutamente semplice trovare un proiettore che non solo riesca a trasmettere un’ottima qualità dell’immagine ma che riesca anche a emettere dei suoni estremamente coinvolgenti durante la visione dei nostri titoli preferiti. Il proiettore Dolby Audio di JBL è la risposta a questo difficile quesito ed è solo per oggi disponibile con un importante sconto del 14% grazie al Codice Promozionale. Il prezzo finale di questo prodotto si attesta sui 378,39€.

Proiettore Dolby Audio JBL: a questo prezzo non troverai nulla di simile

Il fiore all’occhiello di questo proiettore di JBL sono i doppi altoparlanti stereo da 10 W con il supporto Dolby Audio, i quali riescono a creare delle esperienze audio-visive davvero immersive e stimolanti, portando l’esperienza a uno stadio decisamente superiore. Per quanto riguarda il comparto video, il proiettore trasmette immagini in Full HD nativo 1080p e una luminosità da 800 ANSI Lumen, e questo significa avere un prodotto praticamente eccellente con immagini chiare e vivaci che si abbinano perfettamente all’intrattenimento sia domestico che aziendale.

Questo proiettore ha una tecnologia moderna di messa a fuoco automatica, la quale riesce a trasmettere delle immagini ad alta definizione super definite e in più, con la correzione trapezoidale, le immagini sono rettangolari e cristalline in meno di 1 secondo. Nessun proiettore oggi disponibile sul mercato riesce a offrirci tutto ciò!

Abbiamo a disposizione tantissime opzioni da provare mediante i vari servizi di streaming presenti oggi, come Netflix, Prime Video, Disney+, Youtube e tanti altri. Possiamo anche accedere ai nostri titoli preferiti direttamente dal proiettore in quanto dotato di sistema operativo Android. Acquista subito questo prodotto su Amazon: solo per oggi è in sconto del 14%, con il prezzo finale fissato sui 378,39€.

