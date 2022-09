Proiettore portatile Samsung The Freestyle ad un prezzo BOMBA su Amazon

Proietta i tuoi contenuti preferiti da quasi tutti i servizi di streaming con lo Smart Projector Full HD da 550 lumen Freestyle di Samsung. I suoi 550 lumen di luminosità e la risoluzione nativa Full HD forniscono immagini dettagliate in stanze buie con poca luce. Il sistema operativo Tizen integrato e la connettività Wi-Fi 5 ti consentono di eseguire lo streaming da Internet o di eseguire il mirroring del tuo smartphone compatibile. Puoi controllare il proiettore solo con la tua voce tramite Bixby, Amazon Alexa o con il telecomando incluso. Acquistalo ora su Amazon a soli 660,89€ invece di 829,00€.

Dalle pareti inclinate e dai tavoli da cucina alle superfici e ai pavimenti per esterni, il design a 180° di The Freestyle ti offre la flessibilità di puntare, giocare e goderti un’esperienza su grande schermo. Con la sua forma rotonda e compatta, puoi facilmente infilarlo in uno zaino e portarlo ovunque tu voglia.

Configurare il Freestyle è un gioco da ragazzi. Il proiettore ottimizza le dimensioni dello schermo, mette a fuoco automaticamente e livella l’immagine, anche se puntata su un angolo. Goditi i vantaggi della smart TV Samsung sul tuo proiettore. Accedi ai tuoi servizi di streaming, ascolta la tua playlist preferita e usa gli assistenti vocali integrati.

Inoltre il woofer da 5 W di The Freestyle invia onde sonore in ogni direzione per un’esperienza audio profondamente coinvolgente e cinematografica. È compatibile con i powerbank esterni collegati tramite USB per la portabilità pack-and-go, basta collegarlo e giocare.

Puntare il proiettore verso l’alto o inclinarlo. Il Freestyle allinea automaticamente l’immagine (correzione trapezoidale) in modo che tu sia pronto per guardare i tuoi programmi preferiti in pochi secondi. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

