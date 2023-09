Proiettore 5G con WiFi e Bluetooth: trasforma lo smartphone in un Cinema!

Ti piacerebbe trasformare il tuo smartphone in una sala giochi o in una sala cinematografica? Così da vivere tutte le emozioni di un film, una serie tv o un avvincente gioco di avventura? Per farlo, ti serve un proiettore, con WiFi e Bluetooth, e con una connessione potente come quella 5G. Eccoti accontentato! Approfitta dell’offerta a tempo su Amazon relativa al proiettore Wimius 5G WiFi Bluetooth 9800 lumen, scontato al 5%, che pagherai solo 235,40 euro!

Proiettore Wimius: tutte le caratteristiche e l’offerta in corso

Questo proiettore WiMiUS K7 full hd 1080p bluetooth wifi vanta la più recente tecnologia innovativa di correzione trapezoidale automatica 6D sul mercato. Cosa significa? Quando si posiziona il proiettore su un lato, il pulsante 6D può realizzare la correzione trapezoidale automatica in un secondo. Inoltre, la regolazione digitale 4D/4P è in grado di regolare l’immagine verticalmente e orizzontalmente a ±50° comodamente tramite telecomando. Ottima poi la luminosità, pari a 9800 lumen, la risoluzione nativa di 1080p, un rapporto di contrasto 16000:1.

La vividezza e naturalezza delle immagini è garantita dal fatto che ogni fotogramma ha milioni di pixel indipendenti. Oltretutto, la funzione di zoom consente di regolare l’immagine senza per forza dover spostare ogni volta il proiettore per vedere meglio. Garantita la totale e fluida connettività, grazie al sistema dual WiFi 2.4G + 5G che gollega in modalità wireless il videoproiettore full hd 1080p con il tuo smartphone iOS/Android/tablet/computer Windows 10. Puoi anche collegare altoparlanti/cuffie/AirPod per avere un suono avvolgente.

Puoi utilizzare questo proiettore 4k in offerta a una pluralità di dispositivi, oltre smartphone e tablet: a Fire TV Stick/Chrome Book/Roku Stick/Laptop/chiave USB/lettore DVD/PC/PS5/TV Box/X-Box, ecc., La lampada a LED è a risparmio energetico e dura fino a 160.000 ore, proteggendo anche gli occhi. Dunque, cosa aspetti? Trasforma smartphone, notebook, PS o XBOX con il proiettore in offerta a soli 235,40 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.