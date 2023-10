Questo PROIETTORE in OFFERTA trasforma il tuo smartphone in un multisala!

Lo smartphone viene utilizzato da molti anche per guardare lunghi video, come le puntate di una serie tv o un film. Tuttavia, per quanto un display possa essere privo di cornici e con gli ultimi ritrovati in termini di pixel, non potrai mai rendere quanto uno schermo grande. Se non altro per un fatto di dimensioni. Grazie a questo Proiettore Dolby Audio JBL, però, puoi proiettare sulla parete o su un pannello video direttamente da smartphone o tablet. Così da non perderti alcuna emozione e dettaglio. Ora lo paghi molto meno grazie a una doppia offerta: il 5% più un coupon di 100 euro! Per un prezzo definitivo di 373,73!

Proiettore Dolby Audio JBL: caratteristiche tecniche

Il Proiettore Dolby Audio JBL TV non offre solo una visione ingigantita, ma amplifica anche i suoni, grazie ai doppi altoparlanti stereo JBL da 10 W integrati, abbinati al supporto Dolby Audio. Sarai dunque avvolto da un suono tipico dei multisala! Con la risoluzione del display 1080p 60 Hz e la luminosità di 800 ANSI Lumen, questo videoproiettore LCD ad alta definizione offre immagini straordinariamente chiare e vibranti, rendendolo perfetto per una vasta gamma di applicazioni, dall’home entertainment alle presentazioni aziendali. Il proiettore supporta la decodifica di video fino a 4K tramite l’ingresso USB per riprodurre video.

E’ compatibile con la stragrande maggioranza dei dispositivi iOS e Android in circolazione. La prima volta che si utilizza la proiezione dello schermo NFC, è necessario scaricare il software per proeittore al telefono cellulare. Dopodiché la proiezione sarà immediata e senza particolari conoscenze tecniche. L’autofocus consente altresì di posizionare il proiettore in qualsiasi posizione a 1.4-6.8 m dalla parete. La correzione auto del trapezio può rendere l’immagine di proiezione un’immagine rettangolare perfetta.

Dunque, trasforma casa tua in un cinema multisala: ti basterà solo il tuo smartphone e questo proiettore, che oggi paghi solo 373,73 euro grazie al doppio sconto composto da uno sconto di partenza del 5% e un coupon di 100 euro da attivare applicando una semplice spunta!

