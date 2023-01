Proiettore WiFi Yaber V10 da 9500 Lumens e accessori ad un prezzo RARO su Amazon

I pprezzi dei proiettori cinematografici di buona qualità sono crollati negli ultimi anni e le opzioni più convenienti come Yaber V10 ora costano molto di meno su Amazon. Tuttavia, può essere complicato capire cosa è buono e cosa no. Lo Yaber V10, tuttavia, sembra essere uno di quelli buoni. È un proiettore con una risoluzione nativa di 1080p e una qualità delle immagini impressionante, e costa solo 215,99€ invece di 280,00€.

Nonostante il prezzo basso, lo Yaber V10 è generosamente equipaggiato. C’è il proiettore stesso, che è in grado di proiettare un’immagine nativa di 1.920 x 1.080 ed è dotato di altoparlanti integrati, streaming Wi-Fi, Bluetooth e una discreta gamma di porte e prese fisiche.

La durata della lampada si attesta sulle 120.000 ore, che è effettivamente la durata del dispositivo. La luminosità è valutata a “8.500 lumen“, anche se dovrai utilizzare il proiettore in una stanza buia con le tende tirate per goderti la qualità dell’immagine.

E c’è una selezione sorprendentemente generosa di accessori inclusi nella confezione. C’è una borsa di nylon imbottita per riporre il proiettore quando non è in uso, un telecomando a infrarossi (ti serviranno le tue batterie AAA), un cavo HDMI e un kit di pulizia per quando la polvere finisce inevitabilmente sull’obiettivo e all’interno l’ottica.

La priorità principale per qualsiasi proiettore è la qualità dell’immagine e, in una stanza sufficientemente buia, lo Yaber V10 eccelle. L’anello di messa a fuoco manuale e l’obiettivo di grandi dimensioni lo rendono un gioco da ragazzi per impostare e mantenere la messa a fuoco, mentre i colori sono vibranti senza rasentare la saturazione eccessiva.

Anche l’audio dell’altoparlante integrato è abbastanza buono. Si potrebbe anche collegare un set di altoparlanti tramite l’uscita da 3,5 mm per la migliore qualità del suono, ma l’audio del V10 è tutt’altro che orribile ed è comodo da averlo se stai solo guardando la TV.

C’è una buona selezione di porte fisiche sul retro della macchina, tra cui una coppia di ingressi HDMI e AV composito, un’uscita audio da 3,5 mm e una coppia di prese USB in modo da poter visualizzare i file dalla memoria esterna. I file PowerPoint, Word, Excel e PDF sono supportati così come i file video, consentendo al V10 di raddoppiare come utile strumento aziendale.

Lo Yaber V10 è dotato anche di connettività Wi-Fi, e questo è molto facile da configurare e utilizzare. Basta collegare il proiettore alla rete Wi-Fi ed eseguire il mirroring dello schermo del tuo telefono o tablet. Sono supportati sia il mirroring dello schermo Apple che Miracast, ma Netflix, Amazon Prime e una serie di altri servizi di streaming bloccano questo tipo di streaming, quindi dovrai invece utilizzare uno streaming stick.

C’è anche il Bluetooth bidirezionale per le connessioni audio. Ciò consente al proiettore di essere utilizzato come altoparlante wireless o per trasmettere l’audio a cuffie o altoparlanti esterni per una migliore qualità del suono. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

