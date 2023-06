Proiettore WiMiUS, l'OFFERTA a tempo che aspettavi: trasforma la tua parete in CINEMA

Il proiettore WiMiUS è un prodotto di visualizzazione ad alta definizione con alcune funzionalità aggiuntive grazie al quale qualsiasi parete in qualsiasi luogo tu ti trovi diventa lo schermo di un cinema dove goderti quel che desideri. Il proiettore, alimentato da fonti come smartphone, Fire Stick, TV Stick, PC e console, offre una luminosità di 7500 lumen, che è un valore abbastanza elevato.

Questo significa che è in grado di produrre immagini luminose anche in ambienti ben illuminati. Corri a farlo tuo approfittando dell’offerta lampo su Amazon, col coupon ti costa 30€ in meno, ovverosia 84€, e le spedizioni sono gratis. Ma solo per un lasso di tempo limitato.

Proiettore WiMiUS, che bella scoperta

La risoluzione nativa del proiettore è di 1920×1080 pixel, che è il formato standard per i video in alta definizione (Full HD). Questa risoluzione ti permetterà di godere di immagini nitide e dettagliate sullo schermo.

Il proiettore supporta il contenuto in 4K. Tuttavia, è importante notare che la risoluzione nativa del proiettore è Full HD, quindi i contenuti in 4K verranno ridimensionati alla risoluzione nativa del proiettore. Inoltre supporta uno schermo di dimensioni massime di 300 pollici. Questo ti permetterà di creare un’esperienza di home theater coinvolgente, adatta per grandi spazi.

Infine il proiettore è dotato di una funzione di connettività WiFi che ti consentirà di collegare il proiettore a dispositivi come smartphone, Fire Stick, TV Stick, PC, PS4 e altri dispositivi compatibili. Questo ti permetterà di condividere facilmente contenuti da questi dispositivi sullo schermo del proiettore.

Che aspetti allora a farlo tuo approfittando dell’offerta lampo su Amazon? Col coupon ti costa 30€ in meno, ovverosia 84€, e le spedizioni sono gratis. Ma solo per un lasso di tempo limitato, che scade tra pochi minuti: corri!

